Эпидсезон гриппа и ОРВИ: кто может бесплатно получить вакцину в Астане

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Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Астаны Айдын Ашимханов на брифинге 24 сентября 2026 года рассказал, как можно защититься от ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдын Ашимханов отметил, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. "Для проведения прививочной кампании в предстоящем эпидемическом сезоне Астана закупила за счет средств местного бюджета 169 005 доз вакцины "Гриппол Плюс" российского производства. Вакцинация за счет местного бюджета проводится в 41 поликлинике. Вакцинация начнется в начале октября, все пациенты по месту прикрепления будут прививаться", – сказал он. Бесплатной вакцинации против гриппа подлежат определенные категории граждан, включая детей, состоящих на диспансерном наблюдении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также контингент и персонал медико-социальных учреждений. "По эпидемиологическим показаниям вакцинация также рекомендуется беременным женщинам, медицинским работникам, педагогам, военнослужащим, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также гражданам старше 65 лет. Для этих категорий вакцинация проводится на добровольной основе", – пояснил спикер. Остальные граждане могут пройти вакцинацию на платной основе. Ранее руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Астане Айгул Шагалтаева рассказала, какие вирусы циркулируют в столице.

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