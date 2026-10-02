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Общество

Казахстанка заработала в Instagram почти 100 млн тенге: ее посадили

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Жительницу Акмолинской области приговорили к сроку за организацию незаконной азартной игры, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Астаны 2 октября 2026 года рассказали, что женщина создала аккаунт в Instagram и на протяжении года размещала объявления о проведении в прямом эфире азартной игры. Суммы ставок составляли от 100 до 2100 тенге.

"Игру проводили между четырьмя участниками, победителем считался тот, у кого выпадала наивысшая призовая карта. Выигрыш состоял из суммы всех ставок игроков за вычетом процента организатора. Общая сумма преступного дохода составила свыше 90,6 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.

Приговором суда женщина осуждена за организацию незаконного игорного бизнеса к 4 годам лишения свободы.

Иск прокурора города о взыскании незаконно полученного дохода удовлетворен.

"Прокуратура столицы напоминает, что организация азартных игр и лотерей в интернете без специальной лицензии является уголовным преступлением. Попытки заработать на незаконном игорном бизнесе (включая Instagram и TikTok) влекут уголовную ответственность, вплоть до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – предупредили в надзорном органе.

К такому же сроку приговорили ранее четверых казахстанцев, которые организовали подпольные азартные игры в TikTok.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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