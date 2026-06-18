#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

Почти 700 млн тенге "заработал" глава СПК на "липовом" молоке и налогах: его посадили

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 09:45 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 18 июня 2026 года рассказали, что, согласно материалам дела, руководитель Социально-предпринимательских корпораций (СПК) "БАҒДАУЛЕТ и ПК" и "АМАНТАУ-2023" два года незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса.

"В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. При этом кооперативы не располагали необходимыми производственными мощностями, оборудованием, работниками и иными ресурсами для осуществления заявленной деятельности", – сообщили в АФМ.

Кроме того, во время расследования выявили схему выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП "ComputerService", использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов.

В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге.

Два участника преступной схемы получили наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Также конфискована в доход государства автомашина BMW, купленная на преступные доходы.

Приговор не вступил в законную силу.

16 июня в АФМ рассказали о приговоре казахстанцам, организовавшим незаконный наркобизнес.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
деньги на столе, наручники
09:31, 21 июля 2025
10 млрд тенге ущерба: крупное дело о контрабанде раскрыто в Алматы
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали в Карагандинской области
12:56, 26 января 2024
Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали в Карагандинской области
Участникам ОПГ в Алматы дали тюремные сроки за ущерб на 5 млрд тенге
10:03, 27 декабря 2023
Участникам алматинской ОПГ дали тюремные сроки за ущерб на 5 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Маккензи Дёрн
10:12, Сегодня
Чемпионка UFC Дёрн проведёт защиту титула против Робертсон на одном турнире с Махачевым
Опубликовано видео дебютного матча Узбекистана на чемпионат мира по футболу
09:55, Сегодня
Опубликовано видео дебютного матча Узбекистана на чемпионате мира по футболу
Появилось расписание матчей финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг с участием Казахстана
09:41, Сегодня
Появилось расписание матчей финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг с участием Казахстана
Балкибекова в стартовом поединке на ЭКМ в Китае
09:27, Сегодня
Алуа Балкибекова с победы стартовала на ЭКМ в Китае и вышла в четвертьфинал турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: