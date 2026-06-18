Почти 700 млн тенге "заработал" глава СПК на "липовом" молоке и налогах: его посадили

В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 18 июня 2026 года рассказали, что, согласно материалам дела, руководитель Социально-предпринимательских корпораций (СПК) "БАҒДАУЛЕТ и ПК" и "АМАНТАУ-2023" два года незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса.

"В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. При этом кооперативы не располагали необходимыми производственными мощностями, оборудованием, работниками и иными ресурсами для осуществления заявленной деятельности", – сообщили в АФМ.

Кроме того, во время расследования выявили схему выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП "ComputerService", использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов.

В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге.

Два участника преступной схемы получили наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Также конфискована в доход государства автомашина BMW, купленная на преступные доходы.

Приговор не вступил в законную силу.

16 июня в АФМ рассказали о приговоре казахстанцам, организовавшим незаконный наркобизнес.