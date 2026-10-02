Казахстан поднялся на строчку выше в медальном зачете Азиады-2026

2 октября в Аичи-Нагое (Япония) завершился очередной соревновательный день на ХХ летних Азиатских играх, где казахстанские спортсмены накопили солидный комплект медалей, сообщает Zakon.kz.

К этой минуте делегация казахстанских спортсменов располагается на восьмой строчке командного зачета ХХ Азиатских игр с активом в 77 медалей: 12 золотых, 21 серебряная и 44 бронзовых.

Впереди всех, как и ранее, Китай, Япония и Южная Корея, которые нереально убежали от преследователей.

В прошедший игровой день наши атлеты собрали огромный урожай призов во многих видах спорта, где самыми главными стали три золотые награды, которых нам не хватало очень продолжительное время.

Гимн Казахстана 2 октября в Японии сначала дважды прозвучал в честь отечественных боксеров Торехана Сабырхана и Айбека Оралбая.

Затем болельщики радовались историческому успеху таеквондиста Тамерлана Тлеулеса.

Соревновательный день мог закончиться еще одной медалью высшего достоинства, но представительница женской сборной Казахстана по борьбе Эльмира Сыздыкова в финальной схватке не смогла одолеть олимпийскую чемпионку из Японии Юка Кагами.