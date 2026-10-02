#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
Спорт

Казахстан поднялся на строчку выше в медальном зачете Азиады-2026

Азиада Итоги Дня, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 17:50 Фото: Instagram/boxingkazakhstan, instagram/taekwondo_wt_kz
2 октября в Аичи-Нагое (Япония) завершился очередной соревновательный день на ХХ летних Азиатских играх, где казахстанские спортсмены накопили солидный комплект медалей, сообщает Zakon.kz.

К этой минуте делегация казахстанских спортсменов располагается на восьмой строчке командного зачета ХХ Азиатских игр с активом в 77 медалей: 12 золотых, 21 серебряная и 44 бронзовых.

Впереди всех, как и ранее, Китай, Япония и Южная Корея, которые нереально убежали от преследователей.

В прошедший игровой день наши атлеты собрали огромный урожай призов во многих видах спорта, где самыми главными стали три золотые награды, которых нам не хватало очень продолжительное время.

Гимн Казахстана 2 октября в Японии сначала дважды прозвучал в честь отечественных боксеров Торехана Сабырхана и Айбека Оралбая.

Затем болельщики радовались историческому успеху таеквондиста Тамерлана Тлеулеса.

Соревновательный день мог закончиться еще одной медалью высшего достоинства, но представительница женской сборной Казахстана по борьбе Эльмира Сыздыкова в финальной схватке не смогла одолеть олимпийскую чемпионку из Японии Юка Кагами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Дзюдо Серебро Азиады
16:13, 01 октября 2026
Сколько медалей завоевал Казахстан за три дня до окончания Азиады-2026
ММА Финал Азиады-2026
10:58, 21 сентября 2026
Какое место занимает Казахстан в медальном зачете на Азиаде-2026
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого дня соревнований
19:29, 02 октября 2023
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого дня соревнований
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аяна Болатбеккызы
17:48, Сегодня
Легкоатлетка из Казахстана Болатбеккызы провалила допинг-контроль на Азиаде
Екатерина Таранцева
17:37, Сегодня
Казахстанка Таранцева осталась без медали по гребному слалому
Айбота Ертайкызы
17:28, Сегодня
Казахстанские гимнастки заняли первое место в квалификации Азиады
Титулованная борчиха сделала всё, что могла...
17:17, Сегодня
Борьба на Азиаде: олимпийская чемпионка не позволила Эльмире Сыздыковой победить себя дома
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: