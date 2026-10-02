От стабильности к обновлению: как происходит трансформация Казахстана

За последние семь лет Казахстан, подвергаясь различным испытаниям, сумел выйти из них с еще более масштабной экономикой и развитым предпринимательским сектором. О том, каких успехов удалось добиться стране, в материале Zakon.kz.

Начиная с 2019 года, Казахстан столкнулся с глобальной пандемией, разрывом привычных для всех логистических маршрутов и усиливающейся фрагментацией геополитического пространства. Вместе с тем, несмотря на все это, наша страна сумела не только выстоять, но и стать гораздо сильнее и устойчивее.

Динамика экономического роста

За семь лет ВВП Казахстана на душу населения увеличился более чем на 50%. Это отражает рост экономики, которая продолжала развиваться, несмотря на череду внешних потрясений, в то время как население страны превысило 20 млн человек.

Такой показатель также выделяет Казахстан среди других государств Центральной Азии. По данным Всемирного банка, в 2025 году ВВП на душу населения в стране составлял приблизительно 14,7 тыс. долларов против примерно 4 тыс. в Узбекистане и 3,1 тыс. в Кыргызстане.

Однако одного лишь показателя ВВП на душу населения недостаточно, чтобы понять, как функционирует экономика. Не менее значимым изменением стало возрастание роли частного предпринимательства.

В малом и среднем бизнесе Казахстана заняты около 4,5 млн человек, что на 31,6% больше, чем семь лет назад. Число зарегистрированных субъектов МСП росло еще быстрее и к концу 2025 года увеличилось на 47,5%, достигнув 2,3 млн. Фактически с этим сектором сегодня связан более чем каждый пятый житель страны.

Это особенно важно, поскольку Казахстан долгое время сталкивался с проблемой, характерной для многих богатых природными ресурсами стран: государство и несколько крупных компаний традиционно занимали доминирующее положение в экономике.

Расширение малого бизнеса не означает, что эта структурная проблема исчезла. Но оно свидетельствует о том, что наряду с устоявшимися отраслями в стране постепенно формируется более широкая предпринимательская экономика.

Стоит отметить, что при Касым-Жомарте Токаеве этот процесс стал частью более масштабных усилий, направленных на расширение доступа к экономическим возможностям. Новые предприятия, промышленные проекты, строительство и развитие государственных услуг внесли вклад в формирование рынка труда, которому необходимо обеспечивать занятость молодого и все более урбанизированного населения.

Когда экономический рост становится заметным

В Казахстане многие изменения последних лет можно увидеть в новых домах, школах, медицинских учреждениях и промышленных предприятиях.

Так, с 2019 по 2025 год в стране было введено в эксплуатацию более 100 млн квадратных метров жилья, построено 1342 школы и 345 детских садов.

Кроме того, с 2023-го по 2025-й в стране было возведено более 1200 медицинских объектов, 655 из которых относятся к учреждениям первичной медико-санитарной помощи в сельской местности. За этот же период ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 2,79 года и достигла 75,97 года.

Ни одна отдельно взятая политика или программа строительства не может в полной мере объяснить подобное изменение. На продолжительность жизни влияют доходы, образ жизни, доступность медицинской помощи, состояние окружающей среды и демографические факторы. Но сама динамика имеет большое значение. Одним из наиболее ясных критериев развития страны является не только рост объемов производства, но и то, живут ли люди дольше и становятся ли они здоровее.

Президентство Токаева совпало с изменением государственных приоритетов и способствовало ему. Его администрации пришлось отвечать на запросы общества, которое стало моложе, более взаимосвязанным и более требовательным, чем десять лет назад. Стабильность по-прежнему имеет большое значение, но теперь ее все чаще оценивают по тем результатам, которые она приносит людям.

От импорта к собственному производству

Экономическую модель Казахстана невозможно изменить только за счет социальных расходов. Стране также необходимо производить больше товаров, которые она потребляет, и создавать рабочие места за пределами добывающих отраслей.

Наглядным примером служит машиностроение. За последние семь лет в Казахстане было произведено около 800 тыс. автомобилей. Машины отечественной сборки – это не просто потребительский товар. Его производство обеспечивает работой поставщиков, логистические компании, инженеров, технических специалистов и квалифицированных рабочих. Оно также свидетельствует о постепенном формировании промышленных компетенций, которые прежде в стране практически отсутствовали.

Аналогичные процессы наблюдаются и в других отраслях. По данным правительства Казахстана, к концу 2025 года только на территории специальных экономических и индустриальных зон было реализовано 860 проектов, благодаря которым появилось более 57,2 тыс. рабочих мест. До 2030 года там планируется осуществить еще около 200 новых проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест и росту обрабатывающей промышленности. Кроме того, в 2025-2029 годах Казахстан намерен запустить 140 проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Каждое новое предприятие расширяет производственную базу экономики, исторически в значительной степени зависевшей от экспорта сырья.

Казахстан не отказывается от своих естественных преимуществ. Нефть, уран, металлы и сельское хозяйство сохранят ключевое значение для благосостояния страны. Более реалистичная задача заключается в том, чтобы надстроить вокруг этих отраслей дополнительные экономические уровни: перерабатывать сырье внутри страны, производить больше готовой продукции и подключать местных производителей к международным цепочкам поставок.

В этом контексте начинает по-новому восприниматься и географическое положение Казахстана. На протяжении многих лет статус крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, рассматривался преимущественно как ограничение. Сегодня, когда торговые маршруты по всей Евразии пересматриваются, Казахстан все активнее позиционирует себя как связующее звено между Китаем, Европой, Россией, Кавказом и остальной частью Центральной Азии.

Крупнейшая экономическая платформа региона

Центральная Азия в целом вступила в период обновления. Узбекистан открыл свою экономику и демонстрирует динамичное развитие. Кыргызстан и Таджикистан также показывают высокие темпы роста, хотя и стартовали с более низкой базы. Их прогресс выгоден Казахстану: развивающиеся соседи означают более крупные рынки, более прочные торговые связи и повышение влияния всего региона. Вместе с тем экономики Центральной Азии пока не обладают одинаковым уровнем финансового и институционального развития.

Номинальный объем экономики Казахстана в 2025 году достиг приблизительно 306 млрд долларов. Для сравнения: экономика Узбекистана оценивалась примерно в 147 млрд долларов, а Кыргызстана – в 22,6 млрд согласно данным Всемирного банка.

Более высокий уровень ВВП на душу населения, накопленный объем инвестиций, более развитый финансовый сектор и международная деловая инфраструктура определяют особую роль Казахстана в регионе.

Масштабы иностранных инвестиций также иллюстрируют это преимущество. Валовый приток прямых иностранных инвестиций достиг 162 млрд долларов. Казахстанская экономика продолжает привлекать инвестиции. Уже сами эти показатели демонстрируют способность страны сохранять интерес международного капитала в условиях исключительной глобальной неопределенности.

Инвесторов привлекают природные ресурсы, но не только они. Казахстан предлагает крупную экономику, доступ к окружающим рынкам, налаженные отношения как с Востоком, так и с Западом, а также финансовые институты, ориентированные на обслуживание международного бизнеса. Быстро воспроизвести такое сочетание преимуществ непросто.

Сегодня Казахстан выполняет роль основной экономической платформы региона – места, где привлекается капитал, производятся товары и откуда компании могут выходить на более широкий центральноазиатский рынок.

Движение вперед в эпоху потрясений

Семь лет – относительно короткий период в развитии страны, однако он оказался необычайно насыщенным на события. С момента вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента ему пришлось руководить страной в период кризисов, которые стали бы серьезным испытанием и для гораздо более зрелых политических и экономических систем.

Его лидерство определялось не столько одним масштабным проектом, сколько стремлением изменить баланс во взаимоотношениях государства, бизнеса и общества. Это проявилось в повышенном внимании к социальной инфраструктуре, поддержке предпринимательства, развитии промышленности и усилиях по повышению отзывчивости государственных институтов к потребностям граждан.

Одновременно Казахстан сохранил прагматичную многовекторную внешнюю политику, которая имеет жизненно важное значение для страны, расположенной между крупными державами. Поддержание рабочих отношений с Китаем, Россией, Европейским союзом, Соединенными Штатами, а также с более широким исламским и тюркским миром позволяет Казахстану сегодня привлекать капитал и сохранять пространство для самостоятельного маневра в условиях геополитического раскола.

При этом перед страной по-прежнему стоят серьезные задачи. Инфляция продолжает сказываться на доходах домашних хозяйств. Различия между крупнейшими городами и селами остаются заметными. Развитие инфраструктуры должно соответствовать темпам демографического роста, тогда как участие государства в экономике все еще остается значительным. Новые промышленные предприятия должны становиться действительно конкурентоспособными, а не просто обеспечивать выполнение производственных показателей.

Признание этих ограничений не умаляет изменений, произошедших за последние семь лет. Напротив, оно делает оценку достигнутого более убедительной.

Казахстан еще не завершил свой переход. Но при Касым-Жомарте Токаеве страна перешла от сохранения достижений прошлого к формированию экономических и социальных основ следующего этапа своего развития.