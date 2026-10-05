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Общество

От смерчей до тропических ночей: казахстанцев предупредили о новой погодной реальности

смерч, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:27 Фото: pexels
Аномальные погодные явления в Казахстане участились. Погода в стране уже не будет прежней, и нужно привыкать к новой климатической реальности, сообщает Zakon.kz.

К таким выводам пришли эксперты Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF), изучившие данные метеонаблюдений в Казахстане.

"За последние три года в стране в 1,5 раза увеличилась частота сильных ветров и дождей и в 7 раз – количество опасных гидрологических явлений. Аномальные температуры летом бьют рекорды каждый год. В южных и западных регионах республики число жарких дней и продолжительность волн тепла каждые 10 лет возрастает на 3-7 суток. Эти тенденции свидетельствуют о том, что в связи с глобальным потеплением с каждым годом погода в стране будет становиться более экстремальной, с возрастающим негативным влиянием на различные сферы жизни населения", – говорится в сообщении CACF.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает существенное увеличение числа опасных гидрологических явлений (наводнения и низкие уровни воды, лавины и сели и другие): в 2023-2025 годах зарегистрировано 179 случаев против 24 случаев в 2020-2022 годах. В 2025 году их количество составило 106 случаев, что является наибольшим значением за период с 1990 года.

Более того, в Казахстане стали происходить экстремальные погодные явления, не характерные для территории республики.

"Так, из-за смерча, пронесшегося 21 июля 2026 года по Успенскому району Павлодарской области, были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередачи, в результате чего несколько сел остались без электроснабжения. Стоит отметить, что в этом году ураганный ветер неоднократно наносил ущерб инфраструктуре региона, шесть человек пострадали", – отметили в CACF.

Для Павлодарской области смерч не является характерным климатическим явлением и наблюдается крайне редко. Его возникновение возможно в летний период при грозовой деятельности и скорости ветра 30 м/с и более.

"Современные научные исследования не позволяют сделать однозначный вывод о том, что потепление климата приводит к увеличению числа смерчей. Вместе с тем повышение температуры воздуха и увеличение влагосодержания атмосферы могут способствовать формированию более благоприятных условий для развития сильной конвекции, сопровождающейся ливнями, грозами, крупным градом и, в отдельных случаях, смерчами", – пояснили в РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с глобальным потеплением в нашей стране увеличивается продолжительность теплых периодов на 1,8 суток/10 лет, сокращается число дней с заморозками на 2,8 суток/10 лет и с минимальной температурой воздуха ниже минус 20°С на 2,2 суток/10 лет.

Наряду с этим число дней с максимальной температурой воздуха 30°С и выше по территории Казахстана увеличивается на 2,5 суток/10 лет.

Наиболее быстрый рост числа жарких дней (от 3 до 4,4 суток/10 лет) отмечается на западе и юге – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях и области Жетысу, наибольшие значения тренда (6,7–7,2 суток/10 лет) – на метеостанциях Актау, Арал тенизи и Пешной.

Число тропических ночей с минимальной температурой воздуха выше 20°С по стране увеличивается на 0,6 суток/10 лет. Наибольший рост отмечается в Мангистауской (5 суток/10 лет), Кызылординской (3,2 суток/10 лет), Туркестанской (3 суток/10 лет) и Атырауской (2,7 суток/10 лет) областях, максимальные значения (7,3–7,9 суток/10 лет) – на метеостанциях Актау, Шардара и Форт-Шевченко.

"Учитывая, что лето 2026 года стало самым теплым в Казахстане и других регионах мира за всю историю наблюдений, а также прогнозы международных экспертов, можно с уверенностью говорить, что аномальные температуры и частота экстремальных погодных явлений с каждым годом будут увеличиваться. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на различные сферы жизни людей, а также может нанести непоправимый урон биоразнообразию", – считают в CACF.

Научный консультант CACF, доктор биологических наук, член Кембриджского форума по Центральной Азии Темур Юнусов отметил, что изменение климата происходит намного быстрее, чем люди осознают. И в Центральной Азии в частности, из-за отсутствия морей, эти изменения будут идти еще быстрее.

"Однозначно одно: учитывая, что темпы глобального потепления не снижаются, в будущем жителям Центральной Азии придется жить в новой климатической реальности – переносить регулярные волны жары и переживать экстремальные погодные явления. В связи с этим правительствам стран региона надо задуматься, как минимизировать последствия изменения климата для населения и экономики. Готовиться к этому надо тщательно и уже сейчас, у нас нет времени медлить", – сказал он.

Синоптики ранее рассказали, какой будет погода в Казахстане в октябре. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики. Количество осадков прогнозируется около климатической нормы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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