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Общество

Похолодание до -10°С, снег и возвращение +30°С: "Казгидромет" уточнил прогноз погоды на октябрь 2026 года

осень, зима, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, октябрь, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:22 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Пресс-служба РГП "Казгидромет" распространила уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, октябрь прогнозируется теплым, с умеренным количеством осадков.

"В самом начале октября основной фон температуры воздуха по стране ожидается в пределах +15...+25°С, затем с влиянием Северного циклона на всей территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега, усилится ветер с порывами до 15-28 м/с, в северной половине возможны низовые метели. С проникновением арктических воздушных масс не исключены туманы, гололедные явления и заморозки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, значительно похолодает, но не надолго:

  • на западе, северо-западе страны ночью до -6...+5°С, днем до +2...+11°С;
  • на севере, востоке, центре ночью до -1...-6°С, днем до 0...+8°С;
  • на юге, юго-востоке республики ночью до 0...+5°С, днем до +10...+15°С, в горных районах ночью до -2...-10°С, днем до +5...+10°С.
"Во второй половине первой декады с выносом теплых воздушных масс из Центральной Азии и восточного побережья Средиземного моря дневные температуры повысятся на большей части страны до +15...+20°С, на юго-западе и в южной половине до +18...+28°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как следует из прогноза, в течение второй и третьей декад октября прогнозируется колебание температурного фона:

  • в западных, северо-западных регионах ночью от +5...+12°С до -5...+5°С, днем от +18...+28°С до +10...+20°С;
  • на севере, в центре и на востоке страны ночью от +3...+8°С до -1...-8°С, днем от +15...+23°С до +3...+13°С;
  • в южной половине ночью от +5...+10°С до -3...+5°С, днем от +15...+23°С до +20...+30°С, в отдельные периоды температурный фон составит ночью -1...-6°С, днем +10...+15°С.

В целом, по данным синоптиков, в октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в Восточно-Казахстанской, в северо-восточной половине Павлодарской и области Абай. Количество осадков прогнозируется около климатической нормы на большей части республики.

"Прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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