Какие территории в Астане попали под запрет для строительства многоэтажных домов

В Министерстве промышленности и строительства назвали попавшие под запрет для строительства многоэтажных домов территории в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ на официальный запрос редакции сообщается, что под запрет попали три участка .

"В частности, речь идет о территориях северной части объездной дороги К-1 вдоль шоссе Ондирис, северо-восточной части объездной дороги К-1 вдоль шоссе Алаш, а также восточной части объездной дороги вдоль автомобильной трассы Астана – Қарағанды, – говорится в ответе.

Ранее в Минпроме назвали причины введения таких ограничений. Согласно предоставленной информации, необходимость изменений обусловлена тем, что отдельные территории перспективной застройки требуют предварительного обеспечения необходимой градостроительной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Кроме того, изменения связаны с необходимостью упорядочения градостроительного освоения перспективных территорий и предотвращения несистемной и точечной застройки.