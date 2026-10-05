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Общество

Какие территории в Астане попали под запрет для строительства многоэтажных домов

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 12:26 Фото: Zakon.kz
В Министерстве промышленности и строительства назвали попавшие под запрет для строительства многоэтажных домов территории в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ на официальный запрос редакции сообщается, что под запрет попали три участка.

"В частности, речь идет о территориях северной части объездной дороги К-1 вдоль шоссе Ондирис, северо-восточной части объездной дороги К-1 вдоль шоссе Алаш, а также восточной части объездной дороги вдоль автомобильной трассы Астана – Қарағанды, – говорится в ответе.

Ранее в Минпроме назвали причины введения таких ограничений. Согласно предоставленной информации, необходимость изменений обусловлена тем, что отдельные территории перспективной застройки требуют предварительного обеспечения необходимой градостроительной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Кроме того, изменения связаны с необходимостью упорядочения градостроительного освоения перспективных территорий и предотвращения несистемной и точечной застройки.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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