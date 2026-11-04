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Общество

Названы сроки завершения строительства "проблемных домов" в Казахстане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:45 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопросы о долгостроях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что его ответ относится только к жилищному строительству.

"Мы занимаемся жилищным строительством, и со стороны министерства я могу сказать, что в настоящее время у нас осталось 34 проблемных объекта. Там уже практически все вопросы системного характера решены, мы их завершим в ближайшее время. Это по жилищному строительству. В течение года точно", – пообещал министр.

По его словам, фактически каждый месяц завершается хотя бы один из проблемных объектов.

"У нас ситуация такая: один объект завершается ежемесячно, либо за два-три месяца. Это по Казахстану. Только недавно был 41 объект", – заключил глава Минпрома.

Ранее Нагаспаев прокомментировал ситуацию в стране по контролю за строительством объектов.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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