Названы сроки завершения строительства "проблемных домов" в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопросы о долгостроях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что его ответ относится только к жилищному строительству.

"Мы занимаемся жилищным строительством, и со стороны министерства я могу сказать, что в настоящее время у нас осталось 34 проблемных объекта. Там уже практически все вопросы системного характера решены, мы их завершим в ближайшее время. Это по жилищному строительству. В течение года точно", – пообещал министр.

По его словам, фактически каждый месяц завершается хотя бы один из проблемных объектов.

"У нас ситуация такая: один объект завершается ежемесячно, либо за два-три месяца. Это по Казахстану. Только недавно был 41 объект", – заключил глава Минпрома.

Ранее Нагаспаев прокомментировал ситуацию в стране по контролю за строительством объектов.