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Общество

Ограничение строительства на окраинах Астаны объяснили в Минпроме

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
В Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана 5 октября 2026 года прокомментировали запрет строительства многоэтажных домов на окраинах Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как говорится в ответе на официальный запрос редакции, решение принято в целях обеспечения комплексного и сбалансированного развития территории столицы в соответствии с Генеральным планом города.

"Необходимость изменений обусловлена тем, что отдельные территории перспективной застройки требуют предварительного обеспечения необходимой градостроительной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. В связи с этим установлены временные ограничения на строительство многоквартирных жилых домов на отдельных территориях до 2035 года, если они не обеспечены утвержденной градостроительной документацией, магистральными инженерными сетями и объектами социальной инфраструктуры", – говорится в ответе.

Кроме того, изменения связаны с необходимостью упорядочения градостроительного освоения перспективных территорий и предотвращения несистемной и точечной застройки.

"Ожидается, что данные меры позволят обеспечить поэтапное и комплексное освоение территорий, не допуская появления жилой застройки без необходимой инфраструктуры. В целом установленные ограничения носят временный характер и направлены не на прекращение развития указанных территорий, а на обеспечение их последовательного и комплексного освоения до 2035 года", – добавили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект будет мониторить строительные площадки в Казахстане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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