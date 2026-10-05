В Сырымском районе 72 семьи получили новое жилье

Сегодня в Сырымском районе 72 семьи, чье единственное жилье было признано аварийным, получили новое жилье. В селе Жымпиты состоялась церемония ввода в эксплуатацию двух трехэтажных домов, в которой принял участие глава региона Нариман Турегалиев, сообщает Zakon.kz.

В 2026 году был обновлен порядок предоставления и распределения жилья из коммунального жилищного фонда гражданам, чье единственное жилье признано аварийным. Соответствующие полномочия вновь переданы местным исполнительным органам. Ранее обеспечение жильем граждан данной категории осуществлялось через "Отбасы банк".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Глава области отметил, что расширение механизмов поддержки жителей аварийных домов позволило систематизировать работу в данном направлении и придать ей новый импульс. До конца года планируется обеспечить жильем 50% граждан данной категории, состоящих в очереди.

В Народной Конституции, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, повышение качества жизни человека определено одним из главных стратегических направлений развития государства. В этой связи обеспечение жителей региона жильем является одной из важнейших задач. Мы уделяем особое внимание увеличению объемов жилищного строительства в сельской местности. В начале года в очереди на получение жилья состояли около 600 граждан, чье единственное жилье было признано аварийным. Часть из них уже получила новые квартиры в областном центре и Жангалинском районе. Поздравляю новоселов, которые в преддверии Дня Республики обрели долгожданное жилье! Желаю каждой семье счастья, благополучия и достатка! — сказал Нариман Турегалиев.

Отметим, что в Сырымском районе в очереди на получение жилья зарегистрировано около 800 граждан. Более 160 из них имеют статус граждан, чье единственное жилье признано аварийным. В следующем году ключи от еще 36 квартир будут вручены семьям данной категории.