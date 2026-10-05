В Сырымском районе 72 семьи получили новое жилье
В 2026 году был обновлен порядок предоставления и распределения жилья из коммунального жилищного фонда гражданам, чье единственное жилье признано аварийным. Соответствующие полномочия вновь переданы местным исполнительным органам. Ранее обеспечение жильем граждан данной категории осуществлялось через "Отбасы банк".
Глава области отметил, что расширение механизмов поддержки жителей аварийных домов позволило систематизировать работу в данном направлении и придать ей новый импульс. До конца года планируется обеспечить жильем 50% граждан данной категории, состоящих в очереди.
В Народной Конституции, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым, повышение качества жизни человека определено одним из главных стратегических направлений развития государства. В этой связи обеспечение жителей региона жильем является одной из важнейших задач. Мы уделяем особое внимание увеличению объемов жилищного строительства в сельской местности. В начале года в очереди на получение жилья состояли около 600 граждан, чье единственное жилье было признано аварийным. Часть из них уже получила новые квартиры в областном центре и Жангалинском районе. Поздравляю новоселов, которые в преддверии Дня Республики обрели долгожданное жилье! Желаю каждой семье счастья, благополучия и достатка! — сказал Нариман Турегалиев.
Отметим, что в Сырымском районе в очереди на получение жилья зарегистрировано около 800 граждан. Более 160 из них имеют статус граждан, чье единственное жилье признано аварийным. В следующем году ключи от еще 36 квартир будут вручены семьям данной категории.