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Общество

"Никогда не заменит людей": вице-министр Казахстана рассказал о роли искусственного интеллекта

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:36 Фото: pixabay
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов 15 сентября 2026 года на брифинге в правительстве поделился мнением по поводу возможной замены людей технологиями ИИ, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, искусственный интеллект всегда будет играть второстепенную роль.

"ИИ никогда не заменит людей. Он всегда будет выступать в роли помощника, ассистента наших граждан", – сказал Байтурсынов.

Он привел возможные примеры.

"Условно говоря, вы можете какую-то работу ускорить за счет ИИ, автоматизировать какие-то бизнес-процессы. Если есть большой поток информации, можно использовать ИИ как фильтр. Но в любом случае последнее решение будет за человеком, у нас позиция такая", – добавил вице-министр.

Ранее он прокомментировал подделанный при помощи технологий ИИ отчет сотрудника акимата Алматы.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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