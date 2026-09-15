"Никогда не заменит людей": вице-министр Казахстана рассказал о роли искусственного интеллекта

Фото: pixabay

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов 15 сентября 2026 года на брифинге в правительстве поделился мнением по поводу возможной замены людей технологиями ИИ, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, искусственный интеллект всегда будет играть второстепенную роль. "ИИ никогда не заменит людей. Он всегда будет выступать в роли помощника, ассистента наших граждан", – сказал Байтурсынов. Он привел возможные примеры. "Условно говоря, вы можете какую-то работу ускорить за счет ИИ, автоматизировать какие-то бизнес-процессы. Если есть большой поток информации, можно использовать ИИ как фильтр. Но в любом случае последнее решение будет за человеком, у нас позиция такая", – добавил вице-министр. Ранее он прокомментировал подделанный при помощи технологий ИИ отчет сотрудника акимата Алматы.

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