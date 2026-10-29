За Астаной последуют другие города: где в Казахстане появятся цифровые двойники

Вице-премьер – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, где в Казахстане внедрят цифровые двойники городов и как они помогут предотвращать аварии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что ведется работа по созданию цифровых двойников городов на основе решений, реализованных в Астане.

"В столице внедрены компоненты цифрового двойника: такие как цифровая карта дорог и инфраструктуры, интеллектуальное видеонаблюдение, мониторинг коммунальных сетей, управление транспортными потоками и ИИ-аналитика. В настоящее время данный опыт распространяется на другие города. Одним из первых к данной работе подключился Алматы. Параллельно ведется работа по Шымкенту и другим областным центрам", – сказал Мадиев.

По его словам, это позволит заблаговременно выявлять риски аварий, оптимизировать транспортные потоки, повышать безопасность и эффективность работы городских служб.

Он также сообщил, что по поручению главы государства разработана Национальная цифровая система водных ресурсов. Она позволяет автоматизировать весь процесс – от подачи заявки до оплаты за потребленную воду.

Кроме того, для пяти водохранилищ уже созданы цифровые двойники. До конца 2027 года технологию планируют внедрить на всех водохранилищах страны.

28 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Все новости о его выступлении можно прочитать здесь.

