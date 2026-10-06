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Общество

Грозит ли сотрудникам ЦОН массовое сокращение на фоне цифровизации

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:05 Фото: gov4c.kz
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на пресс-конференции в правительстве 6 октября 2026 года рассказал, что будет с центрами обслуживания населения (ЦОН) на фоне перевода госуслуг в онлайн-формат, передает корреспондент Zakon.kz.

Ростислав Коняшкин отметил, что масштабных рисков для коллективов центров нет.

"У нас нет цели по увольнению сотрудников. Хочу сразу это на всякий случай подметить. У нас есть методика, по которой мы оцениваем, какое количество сотрудников нужно для обслуживания, например, тысячи человек в день в ЦОНах", – пояснил вице-министр.

По его словам, в министерстве по данной методике периодически проводится анализ.

"Мы периодически объявляем мораторий на прием новых сотрудников, стараемся, чтобы сокращений действующих сотрудников не проводилось. То есть текучка все равно есть в любой организации – какое-то количество вакантных единиц копится и после этого мы их исключали. По крайней мере мы до этого работали так. Мы всегда заботимся о наших сотрудниках – как в министерстве, как и в подведомственных организациях: я вас уверяю, здесь никаких проблем не будет", – заверил Коняшкин.

Ранее первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития рассказал, какие госуслуги планируется перевести в онлайн-формат.

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Фото Оксана Даирова
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