Хорошей новостью для иностранцев поделились в Минцифры

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на пресс-конференции в правительстве 6 октября 2026 года рассказал, какие госуслуги планируется перевести в онлайн-формат, передает корреспондент Zakon.kz.

Ростислав Коняшкин отметил, что на сегодня практически завершена работа по переводу в онлайн-формат топ-10 госуслуг, которые составляли порядка 79% обращений граждан в ЦОНы.

"Осталась услуга по выдаче ИИН иностранцам, в том числе мы сейчас рассматриваем перевод ее в онлайн-формат", – добавил он.

В министерстве также отобрали еще 12 госуслуг, которые будут переводиться в безальтернативный формат.

Ранее Ростислав Коняшкин рассказал, когда казахстанцы смогут перевыпускать паспорта в онлайн-режиме.