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Общество

Хорошей новостью для иностранцев поделились в Минцифры

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:55 Фото: freepik
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на пресс-конференции в правительстве 6 октября 2026 года рассказал, какие госуслуги планируется перевести в онлайн-формат, передает корреспондент Zakon.kz.

Ростислав Коняшкин отметил, что на сегодня практически завершена работа по переводу в онлайн-формат топ-10 госуслуг, которые составляли порядка 79% обращений граждан в ЦОНы.

"Осталась услуга по выдаче ИИН иностранцам, в том числе мы сейчас рассматриваем перевод ее в онлайн-формат", – добавил он.

В министерстве также отобрали еще 12 госуслуг, которые будут переводиться в безальтернативный формат.

Ранее Ростислав Коняшкин рассказал, когда казахстанцы смогут перевыпускать паспорта в онлайн-режиме.

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Фото Оксана Даирова
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