Алматинский горный кластер: развитие инфраструктуры при минимальном воздействии на природу

Воздействие на природную территорию в рамках проекта будет локальным и затронет лишь незначительную часть Иле-Алатауского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Общая площадь Иле-Алатауского государственного национального природного парка составляет свыше 200 тыс. гектаров. По информации разработчиков проекта, площадь территории, затрагиваемой в рамках реализации Алматинского горного кластера, составит 0,049% от общей площади национального парка.

Таким образом, речь идет о воздействии на ограниченные участки, а не о масштабном освоении территории национального парка. При проектировании инфраструктуры учитываются природные особенности территории, существующая нагрузка и необходимость минимизации воздействия на окружающую среду, – отметили в акимате города Алматы.

Отдельное внимание уделяется сохранению и восстановлению зеленого фонда. В соответствии с требованиями законодательства предусматривается компенсационная посадка зеленых насаждений взамен затрагиваемых проектом. Восстановительные мероприятия будут осуществляться поэтапно в рамках реализации инфраструктурных решений.





При этом горный кластер – это не только канатные дороги и горнолыжные трассы. Это создание целостной системы горного туризма, включающей безопасные маршруты, современную инфраструктуру, инженерное обеспечение, экологические решения и условия для круглогодичного посещения гор, – сообщили в акимате.

Такой подход позволяет перейти от разрозненного развития отдельных объектов к системному управлению горной территорией, при котором инфраструктурные решения планируются с учетом природных особенностей и необходимости сохранения ландшафта.

Развитие гор должно создавать новые возможности для людей, не снижая природную ценность самих гор. Именно на этом принципе строится концепция Алматинского горного кластера.