Пресс-релизы

Координационный совет при Иле-Алатауском ГНПП поддержал проект развития Алматинского горного кластера

Фото: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"
14 мая 2026 года на территории визит-центра "Аюсай" состоялось заседание Координационного совета при Иле-Алатауском ГНПП по вопросам развития Алматинского горного кластера.

В заседании приняли участие председатель Координационного совета, к.э.н., общественный деятель Мухтар Тайжан, руководитель Управления туризма г. Алматы Галия Токсеитова, заместитель генерального директора ГНПП "Іле-Алатауы" Аркау Шантаев, старший преподаватель кафедры рекреационной географии и туризма КазНУ им. аль-Фараби Жанар Алчимбаева и другие.

Помимо членов Координационного совета, в обсуждении приняли участие представители РГП на ПХВ "Институт зоологии", ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина", РГП "Государственный институт проведения работ по обследованию земель", спортивной отрасли и экспертного сообщества.

В рамках повестки заседания состоялась презентация проекта Алматинского горного кластера. Председатель правления ТОО "Almaty Tau Management" Жан Пьер Барало и его заместитель Александр Руденко представили международный опыт развития горных курортов, детальный план реализации проекта, специализацию будущих курортных зон, а также ожидаемые социально-экономические эффекты для населения и экономики города.

Отдельное внимание было уделено вопросам экологической устойчивости и сохранения природного баланса. В ходе обсуждения было подчеркнуто, что вся территория Алматинского горного кластера сохранит статус особо охраняемых природных территорий.

Реализация проекта предусматривает комплексный научный подход с участием профильных институтов в области зоологии, археологии, гидрологии и других направлений экологических исследований.

Также участникам заседания были представлены проекты по реконструкции и развитию транспортной инфраструктуры, направленные на повышение доступности объектов Алматинского горного кластера и регулирование туристических потоков в горной местности. С докладом выступил руководитель отдела перспективного развития и проектирования Управления развития дорожной инфраструктуры города Алматы Данияр Надырканов.

В ходе обсуждения отмечено, что в рамках проекта планируется сохранение социальной ориентированности курортной инфраструктуры, включая льготные условия для детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а также формирование приемлемой ценовой политики для посетителей.

Членами Координационного совета и представителями экспертного сообщества были поставлены вопросы, а также озвучены замечания и конструктивные предложения по дальнейшей реализации проекта.

По итогам заседания участники выразили поддержку развитию Алматинского горного кластера, подчеркнув, что реализация проекта позволит создать новые рабочие места, откроет возможности для развития туризма, малого и среднего бизнеса, а также повысит международную туристическую и инвестиционную привлекательность Алматы.

Айсулу Омарова
