В одной из областей выделили 4,5 млрд тенге на дешевые продукты: где и за сколько их купить
Как пишет mgorod.kz, в 2026 году на стабилизацию цен выделили 4,5 миллиарда тенге (2 млрд тенге направили через оборотную схему, а 2,5 млрд – по форвардным договорам).
На эти средства уже оформлены контакты на более 12,3 тысячи тонн продовольствия: овощи, мясо, рис, молоко и подсолнечное масло.
Поставки распределены на период с июня 2026 года по май 2027 года. Вся закупленная продукция хранится на складах поставщиков до момента ее реализации в торговых сетях.
В запасы вошли:
- Картофель – 6 970 тонн (от 120 до 220 тг/кг)
- Морковь – 1 520 тонн (от 120 до 230 тг/кг)
- Капуста – 1 550 тонн (от 140 до 155 тг/кг)
- Лук – 1 040 тонн (от 130 до 190 тг/кг)
- Молоко – 633 тонны (от 270 до 370 тг/кг)
- Рис – 500 тонн (по 250 тг/кг)
- Подсолнечное масло – 100 тонн (по 740 тг/кг)
- Говядина – 35,7 тонны (по 2 800 тг/кг)
- Баранина – 28,6 тонны (по 3 500 тг/кг)
Где купить социальные продукты?
Продукцию из стабфонда продают в популярных супермаркетах и магазинах у дома. На данный момент в список входят 52 торговые точки:
- "Алтындар" – 27 точек;
- "Пешеходъ" – 16 точек;
- "Суровский" – 4 точки;
- "Анвар" – 2 точки;
- "Дина" – 2 точки;
- "Вега" – 1 точка.
До конца года число торговых сетей, где можно приобрести продукты по фиксированным сниженным ценам, планируют еще больше увеличить.
Ранее мы писали о том, как размер домохозяйства заметно меняет рацион казахстанцев.