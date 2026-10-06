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Общество

В одной из областей выделили 4,5 млрд тенге на дешевые продукты: где и за сколько их купить

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 04:56 Фото: Zakon.kz
Чтобы в магазинах ЗКО не взлетали цены на самые необходимые продукты, СПК Aqjaiyq распределяет региональный стабилизационный фонд. Основная задача фонда – сдерживать скачки цен и делать социально значимые товары доступными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mgorod.kz, в 2026 году на стабилизацию цен выделили 4,5 миллиарда тенге (2 млрд тенге направили через оборотную схему, а 2,5 млрд по форвардным договорам).

На эти средства уже оформлены контакты на более 12,3 тысячи тонн продовольствия: овощи, мясо, рис, молоко и подсолнечное масло.

Поставки распределены на период с июня 2026 года по май 2027 года. Вся закупленная продукция хранится на складах поставщиков до момента ее реализации в торговых сетях.

В запасы вошли:

  • Картофель – 6 970 тонн (от 120 до 220 тг/кг)
  • Морковь – 1 520 тонн (от 120 до 230 тг/кг)
  • Капуста – 1 550 тонн (от 140 до 155 тг/кг)
  • Лук – 1 040 тонн (от 130 до 190 тг/кг)
  • Молоко – 633 тонны (от 270 до 370 тг/кг)
  • Рис – 500 тонн (по 250 тг/кг)
  • Подсолнечное масло – 100 тонн (по 740 тг/кг)
  • Говядина – 35,7 тонны (по 2 800 тг/кг)
  • Баранина – 28,6 тонны (по 3 500 тг/кг)

Где купить социальные продукты?

Продукцию из стабфонда продают в популярных супермаркетах и магазинах у дома. На данный момент в список входят 52 торговые точки:

  • "Алтындар" – 27 точек;
  • "Пешеходъ" – 16 точек;
  • "Суровский" – 4 точки;
  • "Анвар" – 2 точки;
  • "Дина" – 2 точки;
  • "Вега" – 1 точка.

До конца года число торговых сетей, где можно приобрести продукты по фиксированным сниженным ценам, планируют еще больше увеличить.

Ранее мы писали о том, как размер домохозяйства заметно меняет рацион казахстанцев.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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