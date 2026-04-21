Цены на продукты питания мониторят в Казахстане

По всей стране мониторинговые группы проверяют цены на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Astana TV", в составы таких групп вошли:

представители профильных ведомств, включая департаменты торговли;

органы государственных доходов;

санитарные службы.

Главная задача – выявить необоснованный рост цен и пресечь непрозрачные посреднические схемы. Особое внимание в ходе мониторинга уделяется мясной продукции – говядине, конине и баранине, как наиболее чувствительной категории на рынке.

"Специалисты проверяют всю цепочку поставок от производителя до конечной точки реализации, чтобы определить наличие лишних посредников, влияющих на формирование цены", – говорится в репортаже.

Параллельно проводится разъяснительная работа с предпринимателями по соблюдению установленных требований и предельной торговой надбавки.

"В целом Министерством торговли и интеграции контролируется, в первую очередь, соблюдение установленной 15-процентной торговой надбавки, и вместе с тем наша работа заключается в том, чтобы исключать непродуктивных посредников", – отметил заместитель председателя комитета торговли ведомства.

Проверки крупных торговых точек продолжатся на регулярной основе.

С 16 апреля на оптовом рынке "Барыс-4" в Алматы проводится системный мониторинг ценовой ситуации.