Цены на продукты питания мониторят в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По всей стране мониторинговые группы проверяют цены на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Astana TV", в составы таких групп вошли:
- представители профильных ведомств, включая департаменты торговли;
- органы государственных доходов;
- санитарные службы.
Главная задача – выявить необоснованный рост цен и пресечь непрозрачные посреднические схемы. Особое внимание в ходе мониторинга уделяется мясной продукции – говядине, конине и баранине, как наиболее чувствительной категории на рынке.
"Специалисты проверяют всю цепочку поставок от производителя до конечной точки реализации, чтобы определить наличие лишних посредников, влияющих на формирование цены", – говорится в репортаже.
Параллельно проводится разъяснительная работа с предпринимателями по соблюдению установленных требований и предельной торговой надбавки.
"В целом Министерством торговли и интеграции контролируется, в первую очередь, соблюдение установленной 15-процентной торговой надбавки, и вместе с тем наша работа заключается в том, чтобы исключать непродуктивных посредников", – отметил заместитель председателя комитета торговли ведомства.
Проверки крупных торговых точек продолжатся на регулярной основе.
С 16 апреля на оптовом рынке "Барыс-4" в Алматы проводится системный мониторинг ценовой ситуации.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript