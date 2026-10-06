Чем больше семья, тем меньше мяса: что едят казахстанцы

Размер домохозяйства заметно меняет рацион казахстанцев. Особенно сильно различается потребление мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы и фруктов. Как меняется питание в зависимости от числа взрослых и детей, места проживания и региона, – в материале Zakon.kz.

Один на один с холодильником

Главный фактор, практически определяющий рацион, – размер домохозяйства. Человек, проживающий один, может позволить себе наибольшее мясное изобилие: за квартал он съедает в среднем 39,4 кг мяса.

С увеличением семьи эта цифра стремительно падает. Как показывают подсчеты БНС АСПиР РК, в доме из двух человек показатель снижается до 29,7 кг на каждого, в семье из трех – до 23,1 кг, а в крупных домохозяйствах из пяти и более человек на каждого приходится лишь 15,9 кг.

В итоге член большой семьи съедает почти на 60% меньше мяса, чем одиночка.

Еще более разительный разрыв наблюдается в потреблении яиц. Условный "одиноко проживающий гражданин" за три месяца съедает 118 яиц, а член большой семьи – всего 37 штук, что меньше почти на 70%. Аналогичная картина складывается по молочным продуктам (124,6 кг против 44,1 кг), рыбе (7,1 кг против 2,6 кг) и фруктам (33 кг против 14,3 кг). Даже потребление круп и картофеля в больших семьях сокращается более чем вдвое.

Больше детей – меньше еды

Статистика по семьям с детьми подтверждает ту же тенденцию: каждый следующий ребенок заставляет распределять продуктовые ресурсы иначе. В семье с одним ребенком на каждого члена приходится 21,3 кг мяса за квартал. Если детей двое, показатель падает до 18,6 кг, при трех – до 16 кг, а если в семье воспитывается пять и более детей, он снижается до 13,8 кг. Разница между семьями с одним и пятью детьми достигает 35%.

Объем молочных продуктов на каждого члена многодетной семьи сокращается с 58,6 до 37,7 кг, а яиц – с 54 до 32 штук.

При этом бакалея демонстрирует устойчивость: объемы круп при увеличении числа детей фактически не снижаются, оставаясь основой ежедневного меню.

Город и село: две разные корзины

Горожане опережают сельчан по потреблению мяса (22,8 кг против 19,4 кг) и молочной продукции (66,3 кг против 53 кг).

При этом в городах отдают предпочтение готовой и фабричной продукции: здесь выпивают 5,2 литра пастеризованного молока против 1,8 литра в селе, едят в два с лишним раза больше йогурта и бананов.

Покупная питьевая вода остается преимущественно "городским феноменом" – 6,9 литра на человека против 1,3 литра в сельской местности.

Сельские жители, напротив, делают ставку на домашние продукты. В деревнях съедают 4,9 кг пшеничной муки первого сорта на человека за квартал (против 1,4 кг в городе), выпивают в три раза больше сырого молока (5,3 литра) и потребляют вдвое больше баранины (1,9 кг против 0,85 кг). Также село опережает город по потреблению круп и зерновых продуктов.

Гастрономическая карта Казахстана

География проживания формирует четкие региональные привычки. "Мясными лидерами" страны остаются область Жетысу и Карагандинская область, где на человека приходится свыше 25,4 кг мяса за квартал. На противоположном полюсе находятся Туркестанская область (15,8 кг) и Шымкент (16,4 кг).

Зато Туркестанская область уверенно лидирует по потреблению овощей (27,8 кг) и зерновых культур (39,3 кг на человека). Северо-Казахстанская область держит первенство по рыбе и морепродуктам с показателем 6,3 кг, что в пять раз превышает уровень Шымкента (1,25 кг). Акмолинская область занимает первое место по молоку (87,5 кг), а Мангистауская – по фруктам и орехам (23,2 кг).

Половина бюджета уходит на еду

Продуктовая корзина остается главной статьей расходов казахстанских семей. В среднем покупка еды забирает 53,7% всех потребительских расходов. В сельской местности эта доля еще выше – 56,5%, тогда как в городах она составляет 52,6%.

Среди всех трат на продукты абсолютным лидером выступает мясо и мясопродукты – на них уходит 17,8% всего семейного бюджета.

На крупы и хлеб приходится 7,5%, на молочные продукты – 6,8%, а на фрукты и овощи суммарно – 9%. При этом выше всего доля трат на питание оказывается у одиноко проживающих граждан (57,7%), тогда как в семье из четырех человек она снижается до 50,6%, заставляя распределять ресурсы между всеми участниками с максимальной экономией.

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