В Алматы разрабатывают концепцию кинематографического парка "Казахфильм"

В Алматы разрабатывается концепция нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кинематографа. Кинематографический парк "Казахфильм" планируется создать как современное место для прогулок, отдыха и знакомства с отечественным кино, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 сентября 2026 года, рассказали в управлении развития общественных пространств города:

"В основу концепции заложена идея интеграции истории казахстанского кино в городскую среду. Пространство планируется наполнить тематическими зонами, каждая из которых будет знакомить посетителей с разными этапами развития отечественного кинематографа".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проект предусматривает создание прогулочных аллей, интерактивных и мультимедийных инсталляций, амфитеатра для кинопоказов под открытым небом, детского пространства и зон отдыха.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Историю казахстанского кино предполагается раскрыть не только через визуальные элементы, но и через современные интерактивные форматы. Это позволит посетителям познакомиться с развитием кинематографа, знаковыми произведениями и культурным наследием страны в доступной и современной форме.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кинематографический парк задуман как пространство на стыке культуры и городской жизни, где можно будет проводить кинопоказы, тематические мероприятия и другие культурные события.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

21 сентября 2026 года стало известно, что в Ауэзовском районе Алматы появится новый сквер QADAM. Открытие общественного пространства на пересечении улиц Саина и Улугбека планируется до конца октября. На месте бывшей парковки создается современный сквер площадью 0,35 га, который станет новым пространством для отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения жителей района.