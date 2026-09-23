#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
447.85
513.46
5.31
Общество

В Алматы разрабатывают концепцию кинематографического парка "Казахфильм"

Алматы, парк, строительство, планы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:17 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы разрабатывается концепция нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кинематографа. Кинематографический парк "Казахфильм" планируется создать как современное место для прогулок, отдыха и знакомства с отечественным кино, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 сентября 2026 года, рассказали в управлении развития общественных пространств города:

"В основу концепции заложена идея интеграции истории казахстанского кино в городскую среду. Пространство планируется наполнить тематическими зонами, каждая из которых будет знакомить посетителей с разными этапами развития отечественного кинематографа".
Алматы, парк, строительство, планы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проект предусматривает создание прогулочных аллей, интерактивных и мультимедийных инсталляций, амфитеатра для кинопоказов под открытым небом, детского пространства и зон отдыха.

Алматы, парк, строительство, планы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Историю казахстанского кино предполагается раскрыть не только через визуальные элементы, но и через современные интерактивные форматы. Это позволит посетителям познакомиться с развитием кинематографа, знаковыми произведениями и культурным наследием страны в доступной и современной форме.

Алматы, парк, строительство, планы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кинематографический парк задуман как пространство на стыке культуры и городской жизни, где можно будет проводить кинопоказы, тематические мероприятия и другие культурные события.

Алматы, парк, строительство, планы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 14:17

Фото: пресс-служба акимата Алматы

21 сентября 2026 года стало известно, что в Ауэзовском районе Алматы появится новый сквер QADAM. Открытие общественного пространства на пересечении улиц Саина и Улугбека планируется до конца октября. На месте бывшей парковки создается современный сквер площадью 0,35 га, который станет новым пространством для отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения жителей района.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Казахфильм получит новое развитие: в Алматы создадут тематический парк
18:58, 21 августа 2026
"Казахфильм" получит новое развитие: в Алматы создадут тематический парк
реконструкция природной зоны выше аль-Фараби
09:56, 07 апреля 2026
Парк Первого Президента ждет масштабная реконструкция: что появится в предгорье Алматы
парк, Алматы
09:46, 19 февраля 2026
Крупнейший парк Алматы обновят впервые за 16 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Сабыржан Аккалыков во время боя на Кубке мира по боксу-2025 в Астане
14:58, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Сабыржан Аккалыков на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле
14:56, Сегодня
Казахстан понёс сенсационную потерю в боксе на Азиаде: проиграл Сабыржан Аккалыков
Софья Сподаренко машет рукой
14:49, Сегодня
Казахстан остался без награды в смешанной эстафете по плаванию на Азиаде в Японии
Арман Царукян нокаутировал Руффи на UFC 331
14:37, Сегодня
"Арман – один из лучших бойцов в мире": Усман Нурмагомедов о нокауте Царукяна
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: