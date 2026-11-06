Более 2,8 млрд тенге инвестиций: в Бостандыкском районе Алматы создают новые общественные пространства

В Бостандыкском районе Алматы продолжается масштабная работа по благоустройству общественных пространств при поддержке социально ответственного бизнеса. Благодаря частным инвестициям заброшенные территории превращаются в современные аллеи, скверы и комфортные зоны отдыха для жителей.

В числе новых проектов – аллея "Shuaq" на улице Серкебаева, 103, созданная при участии ТОО "DAC City LTD". В благоустройство территории инвестировано более 350 млн тенге. Здесь появились прогулочные дорожки, современное освещение, зеленые насаждения, перголы, качели и удобные скамейки.

Во дворе дома № 83 по улице Серкебаева открылась инклюзивная детская площадка. ТОО "Болашак Құрылыс S" направило на ее создание 58 млн тенге. Пространство площадью 450 кв. м оборудовано безопасным покрытием, пандусами, тактильными панелями и игровым комплексом в форме поезда, чтобы дети с разными возможностями могли играть вместе.

Еще одно общественное пространство создается вдоль улицы Байкадамова – на участке от Серкебаева до Жарокова. На реализацию проекта ТОО "Жан Сай Групп" направило 126 млн тенге. Здесь обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают освещение и скамейки, приводят в порядок арычную систему и проводят озеленение.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На проспекте Абая, 130, на пересечении с улицей 20-я линия, появился сквер площадью 0,4 га. ТОО "Тау девелопмент" инвестировало в проект 150 млн тенге. Главной особенностью пространства стали зеркальные архитектурные павильоны, гармонично сочетающиеся с зелеными насаждениями и соснами.

Также обновлена пешеходная инфраструктура на улице Сатпаева – на участке между улицами Ауэзова и Жарокова. В проект инвестировано 175 млн тенге: 160 млн тенге выделило ТОО "Зираат ДЖИО Казахстан", еще 15 млн тенге – предприниматель А. М. Утегулов. Здесь обновили тротуары, установили тактильную плитку, восстановили арычную сеть, обновили ограждения и высадили деревья.

Кроме того, завершается благоустройство сквера площадью 1,5 га на проспекте Назарбаева, южнее улицы Ганди, между домами № 229 и № 235. Инвестор – ТОО "Сенсата" – направил на реализацию проекта 280 млн тенге. В ходе работ сохранены многолетние деревья, обустроены прогулочные дорожки, установлены скамейки и система освещения, предусмотрено дополнительное озеленение.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков подчеркнул важность сотрудничества с предпринимателями в развитии городской инфраструктуры:

"Сегодня благодаря совместной работе акимата и представителей бизнеса мы видим, как меняется облик нашего района. За каждым проектом стоит не просто благоустроенная территория, а новое пространство, где жители могут гулять, отдыхать, заниматься спортом и общаться. Особенно важно, что предприниматели проявляют инициативу и направляют собственные средства на социально значимые проекты. Это наглядный пример социальной ответственности бизнеса и эффективного партнерства. Наша главная задача – создавать комфортную городскую среду, в которой каждый житель будет чувствовать себя удобно. Мы намерены продолжать эту работу, привлекать новых партнеров и реализовывать инициативы, приносящие реальную пользу людям". Азамат Калдыбеков

В 2026 году в Бостандыкском районе в рамках социального партнерства с представителями предпринимательского сообщества реализуется 27 проектов. Из них 13 уже завершены, еще 14 находятся в работе. Общий объем инвестиций, направленных на эти инициативы в рамках социальной ответственности бизнеса, превышает 2,8 млрд тенге.

Такие проекты не только преображают отдельные территории, но и формируют современную городскую среду, делая район более зеленым, доступным и комфортным для жизни.