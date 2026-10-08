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Общество

В Усть-Каменогорске завершили монтаж балок транспортной развязки на проспекте Сатпаева

развязка, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:00 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Усть-Каменогорске продолжается реализация крупного инфраструктурного проекта, направленного на повышение пропускной способности дорожной сети и улучшение транспортной ситуации в городе, сообщает Zakon.kz.

На пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек жолы установлена последняя балка строящейся транспортной развязки.

Ход строительных работ проинспектировал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Согласно проекту, на данном участке будет построена кольцевая развязка диаметром 165 метров. Также предусмотрено расширение проезжей части проспекта Сатпаева и улицы Жибек жолы. Последняя будет расширена до шести полос движения. Дополнительно планируется обустроить заезд со стороны проспекта Есенберлина и специальный участок для разворота автомобилей на проспекте Сатпаева.

Установлена последняя балка развязки. Теперь сверху будет уложено бетонное покрытие толщиной 20-30 сантиметров. После этого нанесут гидроизоляционный слой и два слоя асфальта. Завершить эти работы планируется до 25 октября. Такие развязки являются одним из признаков городов-мегаполисов. В Усть-Каменогорске новая развязка позволит жителям без пробок добираться на работу и домой. Нурымбет Сактаганов

В настоящее время на объекте параллельно ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры и реконструкции инженерных коммуникаций. Строительные материалы закуплены в полном объеме: часть уже доставлена на объект, остальная находится на складах.

строительство, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:00

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Особое внимание уделяется качеству выполнения работ. Строительство ведется в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими строительными нормами.

На левом берегу Иртыша создадут спортивную и общественную инфраструктуру

В ходе рабочей поездки глава региона также ознакомился с проектом развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры на левом берегу Усть-Каменогорска.

Одним из ключевых элементов проекта станет создание специального участка гребного канала для проведения соревнований по байдаркам и каноэ. Длина водоема составит 1,2 километра, ширина – от 80 до 110 метров, глубина – 2,5 метра.

развязка, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:00

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Проект предусматривает не только развитие спортивной инфраструктуры. На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство и создание современного общественного пространства для жителей и гостей города.

В частности, на набережной предусмотрено строительство концертной площадки, детской игровой и спортивной площадок, а также площадки для пляжного волейбола. Кроме того, здесь планируется создать пешеходный Арбат.

план, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:00

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Таким образом, развитие левого берега Усть-Каменогорска предусматривает комплексное преобразование территории – от современной транспортной инфраструктуры до новых спортивных и общественных пространств.

Реализация этих проектов позволит повысить комфорт городской среды, создать дополнительные возможности для занятий спортом и отдыха, а также улучшить транспортную доступность отдельных районов областного центра.

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Айсулу Омарова
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