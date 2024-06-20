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Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Усть-Каменогорске

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 22:29 Фото: скриншот видео
20 июня около 20:00 по проспекту Есенберлина в районе железнодорожного моста города Усть-Каменогорска произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения автомобилей марки КАМАЗ и Geely пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 22:29

Фото: пресс-служба ДП ВКО

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Уважаемые водители, просим вас строго соблюдать правила дорожного движения! Будьте внимательны на дорогах!" Пресс-служба ДП ВКО
ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 22:29

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Ранее сообщалось, что женщину зажало в машине в результате ДТП в Жаркенте.

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