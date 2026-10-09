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Общество

Автолизинг для физических лиц запустили в Казахстане

Лизинг, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:02 Фото: Allur
У казахстанцев появился еще один способ приобрести автомобиль – через лизинг. Новую программу для физических лиц запустили Nomad Leasing Solutions совместно с Allur, сообщает Zakon.kz.

Для семьи автомобиль – это ежедневные поездки на работу и учебу, деловые встречи, возможность навестить близких или отправиться за город. Лизинг позволяет начать пользоваться машиной без оплаты всей ее стоимости сразу, распределив расходы на несколько лет.

Оформлением заявок со стороны автомобильной компании Allur занимается финансовая платформа Allur Finance. Программа рассчитана на срок от 37 месяцев, сумма финансирования начинается от 1 млн тенге. Клиент выбирает автомобиль, вносит первоначальный взнос от 20% и затем платит ежемесячно. До выкупа машина остается в собственности лизинговой компании.

Ранее в Казахстане был запущен пилотный проект автолизинга для частных клиентов. В декабре 2025 года был оформлен первый договор. Новый инструмент тестировали, чтобы оценить спрос и отработать процедуру оформления.

лизинг, Казахстан, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:02

Фото: Allur

В июне 2026 года были приняты изменения в закон "О финансовом лизинге", которые закрепили условия предоставления лизинга физическим лицам и требования к лизинговым компаниям. Новая программа запущена на основе этих норм.

"Автолизинг для физических лиц формирует новый сегмент автомобильного финансирования в Казахстане. Изменения в законодательстве определили порядок предоставления лизинга физическим лицам. Совместно с Allur Finance мы запускаем программу с учетом установленных требований и действующей модели оформления лизинга". Директор лизинговой компании Nomad Leasing Solutions Саят Урпежанов

Клиентам доступен вариант с остаточным платежом. При такой схеме часть стоимости автомобиля, от 20%, переносится на конец срока договора, благодаря чему ежемесячный платеж становится меньше. Когда договор заканчивается, клиент выбирает один из трех вариантов: вносит остаточный платеж и выкупает машину, возвращает ее лизинговой компании или оформляет новый договор на другой автомобиль. Условия программы также предусматривают возможность переноса остаточного платежа в новый договор.

Возврат и смена автомобиля доступны для автомобилей отечественного производства. Таким образом, примерно раз в три года клиент может оставить автомобиль себе или выбрать другую модель – например, если семье нужен более вместительный транспорт или изменились рабочие задачи.

Кроме того, Nomad Leasing Solutions и Allur Finance предоставляют автолизинг и индивидуальным предпринимателям.

Заявку можно подать через Allur Finance в дилерском центре, участвующем в программе, или на сайте Nomad Leasing Solutions. Перечень доступных автомобилей и окончательные условия определяются после рассмотрения заявки.

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Айсулу Омарова
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