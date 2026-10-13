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Общество

Казахстанцам хотят дать альтернативу покупке авто в кредит – Минпром об автолизинге

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 21:26 Фото: Zakon.kz
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 13 октября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о развитии программы автолизинга и объяснил, для чего казахстанцам предлагают этот механизм, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что для совершенствования механизма автолизинга в законодательство внесли поправки. По его словам, после запуска программы в прошлом году возник ряд вопросов, в том числе из-за небольшого количества заявок.

"Мы внесли изменения, и сейчас уже выдано несколько транспортных средств. Но в целом наша задача заключалась не в количестве, а в создании необходимых условий, чтобы население могло воспользоваться дополнительными альтернативными инструментами. Есть возможность приобретения транспортных средств в кредит, а автолизинг – это альтернативный механизм, который позволяет пользоваться автомобилем в течение определенного периода. Все это делается для того, чтобы механизм был удобен для населения и рынка и был взаимовыгодным", – заявил спикер.

Олжас Сапарбеков отметил, что работа по совершенствованию законодательства ведется постоянно. По его словам, ведомство анализирует работу механизма и при необходимости вносит дополнительные изменения.

Журналисты также уточнили, сколько казахстанцев уже подали заявки на автолизинг, отметив, что количество заявок может быть одним из показателей эффективности механизма.

"Нет, мы не гонимся за количеством заявок, мы не гонимся за численностью и за количеством, еще раз повторюсь, мы создаем все-таки необходимые условия, которые могут альтернативно дать возможность населению приобретать автотранспортные средства", – продолжил он.

На уточняющий вопрос о том, сколько автомобилей уже выдано в рамках программы автолизинга, Сапарбеков ответил, что точных данных у него на данный момент нет, и пообещал предоставить их позже.

Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал о финансировании инфраструктурных проектов за счет Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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