"Подарок" по почте едва не обошелся казахстанке в 5 млн тенге
Фото: pexels
В Мактааральском районе Туркестанской области сотрудник полиции, находясь вне службы, предотвратил мошенничество и помог 59-летней женщине избежать потери 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Подробности 9 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:
"Полицейский Шерхан Калтурсын заметил, что женщина проводит подозрительную финансовую операцию у банковского терминала, и незамедлительно вмешался в ситуацию. Предварительно установлено, что неизвестные позвонили женщине и сообщили, что ее родственникам отправили подарок по почте. Затем они попросили сообщить код, поступивший на телефон".
По данным полиции, воспользовавшись доверием женщины, мошенники оформили на ее имя кредит на сумму 5 млн тенге и попытались убедить ее перевести деньги на указанные счета.
"Поверив злоумышленникам, женщина отправилась в банк, чтобы выполнить их указания. Однако полицейский своевременно распознал мошенническую схему, объяснил женщине, что она стала жертвой обмана, и помог предотвратить перевод денежных средств".Пресс-служба ДП Туркестанской области
8 октября 2026 года стало известно, что поездка на футбольный турнир в Испанию обернулась потерей 24 млн тенге и приговором. За мошенничество под предлогом организации поездки детей на международный футбольный турнир на 3 года 2 месяца осудили жителя Астаны.
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