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Общество

Поездка на футбольный турнир в Испанию обернулась потерей 24 млн тенге и приговором

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 16:32 Фото: Zakon.kz
Жителя Астаны осудили за мошенничество под предлогом организации поездки детей на международный футбольный турнир, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре столицы 8 октября 2026 года рассказали, что осужденный рассказывал родителям о возможности организовать поездки юных футболистов в Испанию по тарифу "все включено".

"Под различными предлогами: оплата участия в турнире, авиабилетов, визовых услуг, сопровождения детей и приобретения спортивной формы он получал от потерпевших денежные средства. Взятые на себя обязательства он не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению", – рассказали в надзорном органе.

Общая сумма причиненного девяти потерпевшим ущерба составила свыше 24 млн тенге.

Приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на 3 года 2 месяца.

Причиненный ущерб взыскан с осужденного.

7 октября в Астане осудили мужчину, который представлялся менеджером автосалона, предлагал выгодно продать, купить или обменять автомобили, и выудил у людей более 600 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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