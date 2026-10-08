Поездка на футбольный турнир в Испанию обернулась потерей 24 млн тенге и приговором

Жителя Астаны осудили за мошенничество под предлогом организации поездки детей на международный футбольный турнир, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре столицы 8 октября 2026 года рассказали, что осужденный рассказывал родителям о возможности организовать поездки юных футболистов в Испанию по тарифу "все включено".

"Под различными предлогами: оплата участия в турнире, авиабилетов, визовых услуг, сопровождения детей и приобретения спортивной формы он получал от потерпевших денежные средства. Взятые на себя обязательства он не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению", – рассказали в надзорном органе.

Общая сумма причиненного девяти потерпевшим ущерба составила свыше 24 млн тенге.

Приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на 3 года 2 месяца.

Причиненный ущерб взыскан с осужденного.

7 октября в Астане осудили мужчину, который представлялся менеджером автосалона, предлагал выгодно продать, купить или обменять автомобили, и выудил у людей более 600 млн тенге.