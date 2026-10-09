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Общество

Кошанов: Общественные советы должны не только решать вопросы, но и видеть новые сигналы

председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:38 Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі
Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов провел встречу с представителями общественных советов страны, сообщает Zakon.kz.

На повестке – практическая реализация поручений главы государства по расширению полномочий институтов и выработка совместных шагов по ключевым направлениям взаимодействия.

В русле поручений главы государства члены Халық Кеңесі отметили важность тесной связи с региональными Общественными советами. Согласно Конституционному закону, деятельность Халық Кеңесі на местах обеспечивается именно через них. Такое партнерство нацелено на проактивную работу сразу по нескольким сферам.

"Глава государства поставил перед нами задачу выстроить прочное взаимодействие Халық Кеңесі с регионами через Общественные советы. Это откроет новые широкие возможности. Каждый человек будет услышан, а его мнение – становится частью общей повестки страны. И здесь наша задача – вовремя слышать и чувствовать настроения людей", – отметил Ерлан Кошанов в своем выступлении.
заседание, Қазақстан Халық Кеңесі, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:38

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Опираясь на потенциал общественной экспертизы – 228 советов и почти 3,5 тысячи участников по всей стране, Қазақстан Халық Кеңесі призван объединить разрозненные региональные сигналы в общенациональную повестку и выработать конкретные решения. Для этого профильному комитету совместно с Секретариатом поручено отладить механизм регулярного сбора данных. Создание единой карты системных проблем позволит четко видеть региональные вызовы и оперативно определять, что требует изменения практики, решений правительства или корректировки законов.

Выступая за комплексную инвентаризацию действующего Закона "Об общественных советах" 2015 года, председатель Халық Кеңесі поручил создать специальную рабочую группу при профильном комитете для увязки его норм с Конституционным законом о Халық Кеңесі.

Қазақстан Халық Кеңесі, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:38

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Акцент в работе наряду с этим был сделан на "нулевом чтении" – проведении обязательной общественной экспертизы и оценке рисков до принятия решений. Особенно при разработке госпрограмм и нормативных актов. Для повышения реальной ответственности предложено закрепить в законодательстве норму, обязывающую руководителей госорганов лично отчитываться перед советами по их рекомендациям. Важными задачами также названы тиражирование успешных региональных практик и развитие горизонтальной кооперации советов для совместного решения общих проблем. Кроме того, предложено готовить ежегодный аналитический "Доклад общества" о реальной ситуации в регионах, который станет надежным источником для формирования общенациональной повестки.

Қазақстан Халық Кеңесі, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:38

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

В ходе заседания председатель Общественного совета Алматы Нұржан Жакупов также озвучил идею персонального сопровождения. Работа с общественными инициативами, по его словам, будет строиться по принципу воронки: на каждой ступени повышается их качество и юридическая проработка для соответствия стандартам Халық Кеңесі. Для этого за каждой инициативой планируется закрепить члена Халық Кеңесі.

глава Қазақстан Халық Кеңесі, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:38

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Кроме того, член Қазақстан Халық Кеңесі Нұртай Сабильянов поделился своим видением по совершенствованию деятельности общественных советов. Одна из них – закрепить на законодательном уровне единые и прозрачные стандарты формирования общественных советов. Инициативы председателя Общественного совета Мангистауской области Бекмұрата Жүсіпова связаны с порядком взаимодействия членов советов с Халық Кеңесі.

Участие в заседании также принял директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Жандос Шаймарданов, председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Жұлдызай Искакова и другие.

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Айсулу Омарова
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