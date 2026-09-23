Ерлан Кошанов избран председателем Қазақстан Халық Кеңесі
Ранее его кандидатуру предложил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Ерлан Кошанов избран председателем Қазақстан Халық Кеңесі", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госструктуры.
То, как проходило голосование за председателя Қазақстан Халық Кеңесі, можете посмотреть в ролике.
Согласно данным Акорды, председателя Қазақстан Халық Кеңесі избирают на четыре года тайным голосованием. Одно и то же лицо сможет занимать эту должность не более двух сроков. Кандидатуры выдвигает президент или не менее трети членов Совета.
Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года в Карагандинской области. Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984, инженер-механик), Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991), Казахскую государственную академию управления (1999, экономист).
Трудовую деятельность начал слесарем, мастером обогатительной фабрики НПО "Джезказганцветмет" (1986-1988). Затем работал инструктором, заведующим отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990), ведущим, главным специалистом, начальником отдела, заместителем председателя, председателем Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995).
Также занимал такие должности, как представитель правительства РК в Парламенте РК (02.1999-06.2003), замруководителя канцелярии премьер-министра РК (10.2001-06.2003), вице-министр транспорта и коммуникаций РК (06.2003-02.2006), председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (02.2006-03.2007), замруководителя канцелярии премьер-министра – представитель правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012), руководитель канцелярии премьер-министра РК (02.02.2012-03.2017), аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019-09.2019), руководитель Администрации президента РК (18.09.2019-01.02.2022).
Вместе с тем был кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку ОО "Партия "AMANAT" (15.02.2023), депутатом Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО "Партия "AMANAT" (с 28.03.2023).
С 29 марта 2023 года по 1 июля 2026 года Ерлан Кошанов был председателем Мажилиса Парламента РК.
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