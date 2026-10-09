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Общество

Новомодные инъекции для похудения: врач предупредила об опасности пептидов с маркетплейсов

лишний вес, ожирение, лечение , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:58 Фото: pixabay
Пептиды для похудения, реализуемые на маркетплейсах, могут представлять серьезную опасность для здоровья, особенно если применять их без назначения врача. Об этом в кулуарах конференции в Астане 9 октября 2026 года рассказала эндокринолог Айгуль Дурманова, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Дурманова указала на рост популярности нового тренда в области борьбы с лишним весом – пептиды.

"Но их должен назначать только доктор. Не какой-то блогер, который не имеет медицинского образования, а врач. Поэтому эту ситуацию нужно регулировать. Любые уколы и инъекции может назначать только доктор", – отметила она.

Эндокринолог подчеркнула, что в Казахстане зарегистрирована только одна молекула для лечении ожирения – это Вегови (Wegovy). Все остальные препараты, по ее словам, регистрации в нашей стране не имеют. Рассказала она и о рисках покупки пептидов на онлайн-площадках.

"Если вы покупаете в маркетплейсе, то, соответственно, подвергаете себя огромному риску. Почему? Потому что это неизвестного происхождения препарат. И если вы внимательно вчитаетесь в надписи, то там написано: "Для исследования". Это значит, для исследования на животных. Там не написано, что его могут использовать люди. Поэтому, если вы покупаете такие пептиды и сами себе делаете инъекцию, то подвергаете себя огромной опасности. При этом, если что-то произойдет, вам даже некому будет предъявить свои претензии, потому что это неизвестные препараты. Неизвестно, в каких условиях они изготавливались, неизвестны и их свойства", – добавила врач.

В такой ситуации, заявила эндокринолог, человек покупает инъекции на свой страх и риск.

"Неизвестно, как это в будущем аукнется, может, через год, может, через пять лет. Никто не дает гарантий. Может произойти что угодно", – резюмировала Айгуль Дурманова.

Ранее Айгуль Дурманова рассказала, к чему может привести бесконтрольный прием витамина D в больших дозах.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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