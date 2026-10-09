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Общество

Каждый пятый ребенок в Казахстане имеет лишний вес

дети, лишний вес, врач , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:11 Фото: pixabay
Эндокринолог Айгуль Дурманова на конференции в Астане 9 октября 2026 года рассказала о последствиях избыточного веса для детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Дурманова отметила, что на сегодня избыточной массой тела и ожирением страдает около 56% детского населения.

"То есть каждый пятый ребенок в стране имеет лишний вес либо страдает от ожирения. И, к сожалению, эта цифра растет с каждым годом. У них в будущем есть риск заболеть сахарным диабетом 2 типа, артериальной гипертензией. В среднем сахарный диабет развивается в 40 лет, но сейчас есть случаи, когда и после 10 лет у нас заболевают сахарным диабетом II типа", – добавила она.

Среди взрослых, по ее словам, избыточную массу тела имеют более 50% населения Казахстана, а ожирением страдают свыше 20%.

Ранее Айгуль Дурманова рассказала, чем опасны пептиды для похудения, реализуемые на маркетплейсах.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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