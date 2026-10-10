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Общество

Казахстанец хотел перехитрить систему, но лишился водительских прав

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 06:07 Фото: pexels
В Туркестанской области к ответственности привлекли водителя автомобиля Toyota, который намеренно закрыл государственный номер, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 9 октября 2026 года в Департаменте полиции Туркестанской области, нарушение выявили сотрудники центра оперативного управления на автодороге Шымкент – Самара. 25-летний житель Шымкента закрыл номер тряпкой, когда следовал из Сарыагаша в направлении Туркестана.

По решению суда водителя арестовали на пять суток и лишили права управления транспортными средствами на один год.

В полиции отметили, что с начала года мужчина шесть раз нарушал правила дорожного движения.

А 8 октября 2026 года стало известно, что казахстанец остался без машины, потому что позволил пассажиру открыть переднюю дверь и высунуться из салона во время движения.

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Камила Салкымбаева
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