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Общество

"Казгидромет" сделал заявление для жителей семи городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 07:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 10 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 10 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Темиртау, Караганда, ночью в городе Жезказган.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 10 октября. Синоптики предупредили о густом тумане и сильном ветре в нескольких регионах.

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Камила Салкымбаева
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