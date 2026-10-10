"Казгидромет" сделал заявление для жителей семи городов

Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 10 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 10 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Темиртау, Караганда, ночью в городе Жезказган.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 10 октября. Синоптики предупредили о густом тумане и сильном ветре в нескольких регионах.