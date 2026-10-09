Густой туман и ветер до 20 м/с: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 10 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. По региону сохраняется высокая, а на юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью и утром также ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде ночью и утром также прогнозируют туман.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, юге и в центре ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром прогнозируют туман.

В области Абай ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на юге порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре ожидается туман. В центре региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе, днем на юго-востоке порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе, юге и в центре – чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

В Казахстане в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются сильные осадки, возвращение тепла до +28°С и похолодание. Подробнее о прогнозе погоды на 10, 11 и 12 октября 2026 года – здесь.