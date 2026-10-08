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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей двух городов о неблагоприятных условиях

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:12 Фото: Zakon.kz
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 8 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 8 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 8 октября. Синоптики предупредили о заморозках до -2°С, снеге и ураганном ветре в нескольких регионах.

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Камила Салкымбаева
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