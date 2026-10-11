Слухи о сотне пострадавших на концерте Кайрата Нуртаса оказались фейком

Распространившуюся информацию о погибших и более 100 раненых на концерте Кайрата Нуртаса в Шымкенте официально назвали не соответствующей действительности, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте РК.

Согласно данным Управления здравоохранения г. Шымкента, 10 октября 2026 года во время концерта на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова за медицинской помощью обратились восемь человек. После осмотра все, кроме одной посетительницы, были отпущены домой. 18-летняя девушка получила травмы и была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ее состояние находится под наблюдением специалистов.

Кроме того, в ДП региона заявили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности во время проведения концерта, зарегистрировано уголовное дело. Организаторы мероприятия доставлены в полицию, где их действиям будет дана правовая оценка.

Центр по борьбе с дезинформацией призывает СМИ, блогеров и пользователей социальных сетей проверять сведения перед публикацией и не распространять непроверенную информацию. Особую ответственность следует проявлять при освещении событий, связанных с жизнью и безопасностью граждан, поскольку недостоверные сообщения могут вызывать необоснованную тревогу в обществе.

Отмечается, что за распространение недостоверной информации законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность.

Ранее сообщалось, что концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте обернулся уголовным делом.