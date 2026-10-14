Сбой "Яндекса" вызвал вопросы о данных казахстанцев: депутаты обратились к генпрокурору и министру ИИ

Депутаты Курултая обратились к генеральному прокурору Берику Асылову и заместителю премьер-министра – министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву из-за массового сбоя в работе сервисов "Яндекс", который произошел 11 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Депзапрос сегодня, 14 октября, на пленарном заседании Курултая озвучила Ляззат Жылкыбаева.

"Как известно, 11 октября казахстанцам не удалось получить доступ к некоторым услугам компании "Яндекс". Компания объяснила это дефектом инфраструктуры за рубежом. Хотя министерство заявило, что серверы, на которых хранятся персональные данные казахстанских пользователей, расположены на территории страны, оно подтвердило, что некоторые компоненты находятся за пределами Казахстана. Каждый день, когда сервис, обрабатывающий номер телефона, адрес, маршрут передвижения и платежные данные граждан, останавливается на одном дефекте за рубежом, требуется прозрачное определение, в какой именно стране, в каком правовом режиме эти данные обрабатываются", – сказала она.

Депутат напомнила, что в новой Конституции страны впервые законом гарантировано право каждого человека на защиту личной и семейной тайны, а также на защиту от незаконного сбора и использования персональных данных.

"Это важная конституционная норма, направленная на защиту прав и свобод человека. В эпоху цифровых технологий важность этой гарантии возросла в разы. Конечная цель изменений, инициированных главой государства, – это реальная защита прав гражданина в повседневной жизни. Поэтому конституционные гарантии должны выполняться в работе каждой организации", – заявила Ляззат Жылкыбаева.

Также она напомнила, что на днях в Шиелийском районе Кызылординской области семь организаций образования открыто опубликовали персональные данные 529 сотрудников на портале государственных закупок. В Семее наряду с данными сотрудников в открытом доступе находились данные 344 несовершеннолетних.

"Для получения этих данных не нужно было даже взламывать информационную систему. Они были открыто объявлены самими организациями, которые должны были их защищать", – подчеркнула Ляззат Жылкыбаева.

Кроме того, как отметила депутат, "каждый из нас, получая госуслуги, обращаясь в банк, регистрируясь в поликлинике, при размещении ребенка в школе, передает данные о себе".

"Но что будет дальше? Кто просматривает наши данные? Для каких целей? Как мы можем это контролировать? Особенно нужно внимательно относиться к детским данным. Распространение информации о месте проживания ребенка, учебном заведении, состоянии здоровья и социальном положении семьи также может поставить под угрозу его личную жизнь", – добавила Ляззат Жылкыбаева.

В связи с этим депутаты фракции партии "Әділет" предложили следующие меры:

Во-первых, в связи с ситуацией 11 октября необходимо проверить законность трансграничной передачи персональных данных.

Во-вторых, необходимо проверить законность сбора персональных данных социальными объектами и обслуживающими их компаниями.

В-третьих, в июне этого года в законодательство были внесены требования применения методов маскировки персональных данных, не подлежащих опубликованию в общедоступных источниках. Однако вышеизложенные факты указывали на необходимость проверки соблюдения данных требований.

В-четвертых, необходимо повысить квалификацию специалистов в данной области и разработать единую методику проведения проверок местными исполнительными органами.

В-пятых, необходимо обеспечить эффективное функционирование механизмов восстановления нарушенных прав граждан, чьи персональные данные опубликованы незаконно.

11 октября 2026 года пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны. В связи с этим компания извинилась перед пользователями, водителями и курьерами за неудобства.

Материал по теме Массовый сбой в работе сервисов "Яндекс": министерство ИИ Казахстана сделало заявление

В компании пояснили, что сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Также из заявления компании следовало, что "инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах".

Материал по теме Массовый сбой в работе сервисов "Яндекс": по ком плачут пользователи

12 октября заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, когда "Яндекс" заработает в полном объеме в Казахстане.

13 октября стало известно, что АЗРК направило предостережение сервису inDrive. Причина – цены на такси взлетели почти втрое после сбоя "Яндекс Go".