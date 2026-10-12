"Вынесли с пакетом на голове": в Алматы убили мужчину из-за квартиры
Тревогу забили соседи. Они узнали, что квартира пропавшего мужчины продана и обратились с заявлением в полицию.
Сегодня, 12 октября 2026 года, в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) заявили, что мужчина убит. Стражи порядка уже задержали четверых подозреваемых.
"В ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего".Пресс-служба ДП Алматы
В дополнительной части сказано, что все четверо водворены в ИВС.
"Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия".Пресс-служба ДП Алматы
Теперь расследованием занимается специально созданная следственно-оперативная группа МВД, из числа наиболее опытных сотрудников. Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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