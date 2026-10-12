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Происшествия

"Вынесли с пакетом на голове": в Алматы убили мужчину из-за квартиры

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 09:40 Фото: Zakon.kz
В Казнете на днях распространили тревожные кадры с камеры видеонаблюдения в подъезде. На них видно, как мужчину без сознания выносят с пакетом на голове, сообщает Zakon.kz.

Тревогу забили соседи. Они узнали, что квартира пропавшего мужчины продана и обратились с заявлением в полицию.

Сегодня, 12 октября 2026 года, в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) заявили, что мужчина убит. Стражи порядка уже задержали четверых подозреваемых.

"В ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего".Пресс-служба ДП Алматы

В дополнительной части сказано, что все четверо водворены в ИВС.

"Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия".Пресс-служба ДП Алматы

Теперь расследованием занимается специально созданная следственно-оперативная группа МВД, из числа наиболее опытных сотрудников. Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее мы писали, что в Перу киллер жестоко застрелил 48-летнего водителя мототакси на глазах у его собственных дочерей. Кровавая расправа произошла из-за угроз и вымогательства денег со стороны местных бандитов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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