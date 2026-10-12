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Общество

В жилом массиве Тараза открыли новую детскую игровую площадку

дети, детская площадка, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:18 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В Таразе в преддверии Дня Республики в жилом массиве "Кумшагал" открыли новую детскую игровую площадку, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким города Бакытжан Орынбеков. Новая площадка стала первым объектом подобного масштаба в жилом массиве.

аким города Тараз Бакытжан Орынбеков, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:18

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Проект реализован в рамках программы "Бюджет народного участия", которая действует с 2021 года. Она позволяет жителям предлагать инициативы по благоустройству своих территорий и участвовать в определении направлений расходования средств местного бюджета.

В текущем году в рамках программы отобраны четыре проекта. На их реализацию из городского бюджета выделено 205 млн тенге.

В 2027 году планируется осуществить еще восемь инициатив: семь из них предусматривают строительство детских игровых площадок в районе Әулие ата, одна – обновление парка в районе Жібек жолы. Отметим, что в дальнейшем работа по благоустройству дворов и созданию благоприятных условий для досуга детей и молодежи областного центра будет продолжена с учетом предложений горожан. Пресс-служба акимата Жамбылской области

В рамках поручения главы государства наряду с благоустройством дворов в Таразе продолжается работа по развитию инфраструктуры пригородных жилых массивов.

В частности, в 2023 году в девяти жилых массивах ("Кызылабад", "Жидели", "Тектурмас", "Карасай", "Чолдала", "Кумшагал", "Казарма", "28 дачных массивов" и "Кольтоган") были проведены работы по строительству водопроводных сетей. На эти цели направили 6,2 млрд тенге. В результате более 40 тысяч жителей получили доступ к качественной питьевой воде.

детская площадка, дети, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:18

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Важным направлением остается развитие социальной инфраструктуры. В 2024 году в жилом массиве "Казарма" ввели в эксплуатацию школу "Келешек" на 180 мест, а в 2025 году в массиве "Чолдала" открыли аналогичное учебное заведение на 600 мест. В 2024-2025 годах в жилых массивах "Кумшагал", "Чолдала" и "28 дачных массивов" на 320 улицах уложили щебеночное покрытие. Пресс-служба акимата Жамбылской области

Кроме того, в рамках обращения жителей решены вопросы уличного освещения и транспортного сообщения.

В массиве "Кумшагал" также созданы условия для занятий спортом и культурного досуга. В 2024 году здесь построили современный спортивный комплекс, а в 2025 году ввели в эксплуатацию Дом культуры на 140 мест.

Отметим, что дальнейшее развитие пригородных жилых массивов предусмотрено генеральным планом города. Работа по модернизации инфраструктуры, благоустройству территорий и созданию комфортных условий для жителей остается одним из приоритетных направлений работы акимата города Тараза.

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Айсулу Омарова
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