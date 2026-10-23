#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
Общество

В Алматы ко Дню Республики открыли три новых государственных детских сада на 880 мест

детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В преддверии Дня Республики, 23 октября, в Наурызбайском районе Алматы открыли три государственных детских сада общей вместимостью 880 мест. Новые учреждения позволят повысить доступность дошкольного образования для жителей активно застраивающихся микрорайонов города, сообщает Zakon.kz.

В частности, начали работу ясли-сад № 203 в микрорайоне Курамыс на 320 мест (13 групп), ясли-сад № 204 в ЖК "Нұрлы Дала" на 320 мест (16 групп) и ясли-сад № 207 в микрорайоне Достык на 240 мест (10 групп).

Открытие учреждений особенно важно для Наурызбайского района, где на фоне активной жилищной застройки и роста численности населения сохраняется высокая потребность в дополнительных местах.

Расширение сети детских садов ведется в рамках задач, поставленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по сокращению дефицита мест и повышению качества дошкольного воспитания и обучения.

"С начала 2026 года в Алматы открыли 60 дошкольных организаций. Среди них 9 государственных детских садов на 1 890 мест и 51 частное учреждение на 3 361 место, созданное за счет частных инвестиций. Кроме того, благодаря расширению действующих частных садов дополнительно организовали 723 места". Пресс-служба акимата города Алматы
детский сад, дети, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После ремонта и реконструкции также возобновили работу пять государственных детских садов – № 81, 37, 168, 89 и 10. В городе продолжается размещение государственного образовательного заказа и привлечение частного сектора к развитию дошкольного образования.

Несмотря на принимаемые меры, потребность в дополнительных местах сохраняется прежде всего в районах с интенсивным жилищным строительством и ростом населения.

площадка, детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Согласно разработанной карте потребности, до 2030 года в Алматы необходимо построить еще 48 детских садов общей вместимостью 16 200 мест. Земельные участки под эти объекты предусмотрены Генеральным планом города. При этом на ближайший год определена первоочередная потребность в строительстве 18 учреждений". Пресс-служба акимата города Алматы

В настоящее время ведется работа по определению и подготовке участков под новые объекты с учетом плотности населения и перспектив застройки жилых массивов.

В дальнейшем количество мест планируется увеличивать за счет строительства государственных детских садов, привлечения частных инвестиций и модернизации действующих учреждений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест
17:28, 15 октября 2024
В новом микрорайоне Петропавловска открыл свои двери ясли-сад на 90 мест
В Наурызбайском районе Алматы построен детский сад на 320 мест
18:36, 08 ноября 2024
Аким Алматы поручил до конца года открыть детский сад в Наурызбайском районе
В Алматы ко Дню Республики открыли новую врачебную амбулаторию
17:21, 24 октября 2024
В Алматы ко Дню Республики открыли новую врачебную амбулаторию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Казахстанка Кудайгенова разгромила бразильянку и вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: UWW
18:14, Сегодня
Ненад Лалович сохранил пост президента United World Wrestling
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Сегодня
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Сегодня
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: