Правовой профилактический караван провели для жителей Актау

Инициатива была реализована общественным объединением "Эко Мангистау" в рамках государственного социального заказа Управления информации и общественного развития Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках принципа "Закон и Порядок" и было направлено на повышение правовой грамотности населения, профилактику правонарушений и оказание правовой помощи гражданам.

В ходе каравана жителям разъяснили вопросы защиты их прав и законных интересов, соблюдения требований законодательства и предупреждения правонарушений. Специалисты ответили на вопросы граждан, провели консультации по актуальным темам.

По словам проектного менеджера некоммерческой природоохранной организации "Эко Мангистау" Джавида Алиева, главная цель мероприятия – сделать правовую помощь ближе к населению, провести разъяснительную работу по защите законных прав и интересов граждан.

Наша цель – повысить правовую грамотность населения, разъяснить гражданам пути защиты их прав и законных интересов. В рамках проектов "Закон и Порядок" и "Адал қоғам" среди жителей распространяются информационные материалы. Для нас важнее всего, чтобы жители не просто получали информацию, но и умели применять ее в жизни. Поэтому в ходе каравана мы отвечаем на заданные вопросы, при необходимости объясняем, в какие ведомства следует обращаться, – отметил Джавид Алиев.