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Общество

"Что снова строят на Атакенте?" – ответ акимата Алматы

стройка на Атакенте в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:29 Фото: Threads/nadin.kosmo
Жители Алматы обратили внимание, что на отреставрированной летом площади на Атакенте появились строительные конструкции, сообщает Zakon.kz.

Горожане задались вопросом: "Что там снова строят?"

  • Что на этот раз строят на Атакенте? Надеюсь, не елку устанавливают уже?
  • На Атакенте опять что-то происходит.
  • на Атакенте перед арками что-то строят, неужели новая белка?
  • Хоть бы не белка, прошлась там – сердце замерло в моменте.
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Редакция обратилась с вопросом в акимат.

"КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы" сообщает, что на территории Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" по адресу: ул. Тимирязева, 42, начаты работы по установке скульптурной композиции. Установка композиции носит декоративно-художественный характер и направлена на благоустройство территории выставочного комплекса и улучшение эстетического облика городской среды", – говорится в ответе.

Завершить работы по установке скульптурной композиции предварительно планируют до конца текущего месяца.

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Жителей и гостей Алматы также удивили ограждения с надписью SkyTrain, которые появились на некоторых улицах города. В пресс-службе акимата пояснили, что проводятся инженерно-геологические изыскания, необходимые для разработки проектной документации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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