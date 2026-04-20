События

Зачем в Алматы перекрыли забором вход на "Атакент"

перекрытый Атакент, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 16:50 Фото: threads/rakhimberlinturar
В Алматы площадь перед Казахстанским центром делового сотрудничества (КЦДС) "Атакент" огородили большим забором. В акимате рассказали Zakon.kz, что послужило причиной.

На забор в понедельник, 20 апреля 2026 года, обратили внимание горожане. Пользователи задаются вопросом: "Интересно, какие изменения нас ждут?"

Фото: threads/rakhimberlinturar

В акимате Алматы рассказали, в рамках каких работ перекрыли площадь.

"Управление развития общественных пространств Алматы сообщает о начале подготовительных работ по преобразованию улицы Тимирязева от Жандосова до Байтурсынова по принципу "от фасада до фасада". Работы уже ведутся на участке от Жандосова до Розыбакиева, а также у входной группы КЦДС "Атакент". Доступ на часть территории временно ограничен, организован обход", – говорится в ответе.

В рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство: покрытие, освещение, озеленение и установка МАФ (малые архитектурные формы). О дальнейших этапах работ горожанам обещают сообщить дополнительно.

Zakon.kz ранее рассказывал о том, что парк Первого Президента ждет масштабная "перезагрузка".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
