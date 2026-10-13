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Общество

Когда станут известны имена депутатов маслихатов

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:41 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве 13 октября 2026 года рассказал, когда подведут итоги голосования на выборах депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Ерман отметил, что подготовка к выборам депутатов маслихатов займет 48 дней. Из них 14 дней отводятся на выдвижение – эта работа стартует уже завтра, 14 октября.

"27 октября завершится процедура выдвижения кандидатов, и 1 ноября завершится процедура их регистрации. На предвыборную агитацию отводится 27 дней – до 00:00 28 ноября 2026 года. День тишины – 28 ноября 2026 года. Голосование пройдет 29 ноября. Не позднее 3 декабря 2026 года – установление итогов выборов", – проинформировал заместитель председателя ЦИК.

Ранее Мухтар Ерман рассказал, когда пройдут выборы депутатов маслихатов.

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Фото Оксана Даирова
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