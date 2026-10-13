Стало известно, когда пройдут выборы депутатов маслихатов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве 13 октября 2026 года рассказал, как будут проходить выборы депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Ерман напомнил, что президент ранее досрочно прекратил полномочия маслихатов всех уровней. По его словам, в соответствии с п. 3 ст. 101 конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых прекращены досрочно, назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан представляет проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов в Республике Казахстан на 29 ноября 2026 года", – отметил он.

Мухтар Ерман сообщил, что депутаты маслихатов избираются населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на пять лет.

В рамках предстоящих выборов планируется избрать 3447 депутатов в 228 маслихатов. В частности: 668 мандатов – областных, 626 мандатов – городских, 2053 мандата – районных.

12 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.