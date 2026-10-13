#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
451.31
504.56
5.36
Политика

Стало известно, когда пройдут выборы депутатов маслихатов

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:29 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман на брифинге в ведомстве 13 октября 2026 года рассказал, как будут проходить выборы депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Ерман напомнил, что президент ранее досрочно прекратил полномочия маслихатов всех уровней. По его словам, в соответствии с п. 3 ст. 101 конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" внеочередные выборы депутатов маслихатов, полномочия которых прекращены досрочно, назначаются Центральной избирательной комиссией не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий маслихатов.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан представляет проект постановления о назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов в Республике Казахстан на 29 ноября 2026 года", – отметил он.

Мухтар Ерман сообщил, что депутаты маслихатов избираются населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, сроком на пять лет.

В рамках предстоящих выборов планируется избрать 3447 депутатов в 228 маслихатов. В частности: 668 мандатов – областных, 626 мандатов – городских, 2053 мандата – районных.

12 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
07:24, 23 августа 2026
В Казахстане стартовали первые в истории выборы депутатов Курултая
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
15:23, 17 июля 2026
Список наблюдателей за выборами в депутаты Курултая пополнился новыми кандидатами
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
20:40, 23 августа 2026
Более 9,3 млн казахстанцев проголосовали на выборах в Курултай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Формула-1 возвращается в Африку: в Казахстане тоже планировали ранее построить трассу
17:28, Сегодня
Формула-1 возвращается в Африку: в Казахстане тоже планировали ранее построить трассу
Александр Шевченко в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
17:16, Сегодня
Александр Шевченко за час с небольшим разобрался с главным фаворитом турнира в Китае
Нурали Жаксылык на подписании контракта с &quot;Кайсаром&quot;
16:53, Сегодня
Вингер молодёжной сборной Казахстана Нурали Жаксылык близок к переходу в "Актобе"
Андрей Аршавин отметил игру Нуралы Алипа за &quot;Зенит&quot; в РПЛ
16:36, Сегодня
Андрей Аршавин отметил игру Нуралы Алипа за "Зенит" в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: