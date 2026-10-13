Почему не все партии будут участвовать в выборах депутатов маслихатов

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров на заседании в ведомстве 13 октября 2026 года рассказал, какие партии будут участвовать во внеочередных выборах депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова сообщила, что в выборах могут принять участие все восемь зарегистрированных в стране политических партий.

"Это партия Әділет, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Демократическая партия "Ак жол", ОСДП, Народная партия Казахстана, Партия зеленых "Байтак", партия Respublica и партия Amanat, – отметила она.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров внес небольшую поправку.

"Сегодня до начала заседания в ЦИК поступило официальное письмо от партии Amanat о том, что она не будет участвовать на внеочередных выборах депутатов маслихатов. Данное письмо было принято в работу. В этой связи по оставшимся семи партиям мы будем принимать решение об их участии на выборах", – пояснил он.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Асель Жанабилова озвучила размер избирательного взноса на предстоящих выборах депутатов маслихатов.

Внеочередные выборы депутатов маслихатов в Республике Казахстан назначены на 29 ноября 2026 года.