От полноты до рака – как бороться с ожирением

Проблема ожирения набирает все большие обороты в мире, а число страдающих недугом в мире подобралось к 1 млрд человек. В Астане прошла пресс-конференция, посвященная данному вопросу, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Всемирной федерации ожирения (WOF), более половины казахстанцев живут с повышенным весом. При этом большинство граждан обращаются к профильным специалистам, таким как эндокринологи, кардиологи, когда уже проявились осложнения ожирения.

Фото: пресс-служба компании Novo

По словам президента Ассоциации диабета, эндокринных и метаболических заболеваний Айгуль Дурмановой, масштабы этой проблемы сложно переоценить.

"Это не просто эстетическая проблема, это болезнь. Потому что ожирение приводит к развитию сахарного диабета, артериальной гипертензии. Инсульты и инфаркты могут быть следствием того, что у человека есть ожирение. Последствием могут стать и онкологические заболевания, такие как рак прямой кишки, рак молочной железы, рак эндометрия, рак поджелудочной железы. Это все возможный итог ожирения", – говорит Дурманова.

По ее словам, в целях профилактики таких последствий необходимы диета и физические нагрузки. Однако, большая часть людей не могут самостоятельно справиться с этой проблемой.

Фото: пресс-служба компании Novo

"Потому что лишний вес – это не просто накопленный жир. Многие думают, что при похудении этот жир уменьшается в объеме, но это не так. К сожалению, то количество клеток, которые вы накапливаете за свою жизнь, никуда не исчезает, оно остается при вас. Они уменьшаются в объеме, но "сидят" и "ждут" своего часа, у них есть так называемая метаболическая память. Если вы начинаете больше есть, они, соответственно, увеличиваются в объеме. Поэтому, помимо модификации образа жизни в некоторых случаях необходима и фармакотерапия ", - отмечает врач.

Есть и более радикальный метод в виде бариатрическиой хирургии, но он применяется только в исключительных случаях и имеет ряд побочных эффектов. Говоря простыми словами, это метод, при котором хирурги удаляют часть кишечника.

"Бариатрическую хирургию мы назначаем, если у вас индекс массы тела больше 40, то есть это морбидная, тяжелая степень ожирения. Но после этих операций, бывают осложнения в виде дефицитов витаминов, микроэлементов, и у некоторой части пациентов может быть рецидив через 5 лет. То есть они могут похудеть достаточно хорошо, но через 5 лет может быть рецидив, и они снова наберут вес", – объясняет Дурманова.

Что же делать в таком случае?

Во время пресс конференции рассказали об исследованиях лекарственных подходов к лечению ожирения и о месте фармакотерапии в комплексной помощи пациентам. Также обсуждались клинические исследования STEP и SELECT, в которых оценивали влияние препаратов на массу тела и сердечно-сосудистые исходы. При интерпретации результатов необходимо учитывать характеристики участников, изученные исходы и данные о нежелательных явлениях.

"Проблема многих пациентов заключается в повторном наборе веса. Они теряют вес благодаря большим усилиям, но затем набирают еще больше килограмм. Для тех, кто не смог справиться с проблемой самостоятельно, медицина просто необходима. Недостаточный результат самостоятельных попыток снизить вес - повод обратиться за медицинской оценкой. Врач может рассмотреть дополнительные методы лечения с учетом состояния здоровья и показаний. Только вдумайтесь, сейчас ожирением страдают 1 млрд человек по всему миру, 150 млн из них это дети. А в Казахстане на данный момент избыточный вес наблюдается у 7,5 млн человек", - говорит генеральный директор Novo Kazakhstan Манвендра Сингх.

В рамках пресс-конференции представители Novo Kazakhstan сообщили о регистрации нового препарата. Сингх подчеркнул, что компания Novo на рынке более 100 лет. А в Казахстане компания работает с 1993 года, то есть уже более 30 лет.

Фото: пресс-служба компании Novo

"По данным компании, лекарственные препараты компании используются для лечения 46 млн пациентов во всем мире, в том числе 60 тысяч пациентов в Казахстане", - добавил он.

В свою очередь, медицинский директор Novo Kazakhstan Галина Шин отметила, что регистрационный процесс новшества был совершен в тесном партнерстве с Министерством здравоохранения в инновационном формате. Она разъяснила сам процесс воздействия препарата.

"Это сжигание висцерального жира. Висцеральный жир – это не то, что мы видим. Это жир, который обволакивает наши внутренние органы. Чем опасен висцеральный жир? Он на самом деле является триггером хронического системного воспаления, который в итоге приводит к развитию онкологических заболеваний, ночного апноэ, сердечно-сосудистых заболеваний. Насчитывается более 200 заболеваний, которые ассоциированы ожирением", - рассказывает Шин.

При этом, она подчеркнула, что ожирение нельзя лечить самостоятельно.

Фото: пресс-служба компании Novo

"Как и у любого лекарственного препарата, здесь тоже есть свои показания и противопоказания, есть меры предосторожности. Поэтому это нужно делать только под наблюдением врача", - добавила она.

По ее словам, сегодня врачи опираются в своем лечении на данные доказательной медицины, которые подтверждают, не только снижение веса, но, что намного важнее снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а так же других осложнений от ожирения.

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