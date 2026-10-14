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Общество

Олжас Бектенов: Богатые люди не должны получать помощь от государства

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:17 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 14 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая высказался об изменениях в оказании государственной социальной помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал расходы на социальную сферу важной частью работы по сокращению бюджетных расходов.

"Мы сейчас проводим большую реформу социального обеспечения. Наконец-то переходим к принципу не от того, к какой категории относится человек, а по принципу нуждаемости. С 1 января 2027 года этот принцип будет в полной мере работать, сейчас проводится большая разъяснительная работа. То есть, к примеру, многодетная семья сегодня, будь она богатая или бедная, получает одинаковые меры поддержки государственные. На наш взгляд, это несправедливо. Богатые и состоятельные люди, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства, они должны рассчитывать на свои силы", – сказал Бектенов.

По словам премьера, государство должно и будет поддерживать только тех, кто не может в данной жизненной ситуации себя обеспечить.

"Но, опять же, с прицелом на то, что помощь, которую государство оказывает, человек должен воспринимать не как постоянную, которую будет постоянно получать и за счет этого жить. Не так. Это как толчок к тому, чтобы он нашел себя, стал себя обеспечивать и со временем вышел из категории нуждающихся. Вот такая философия. Это тоже нам позволяет сэкономить серьезные государственные средства, перенаправить их на более важные цели. Только в 2027 году это 700 млрд, и в трехлетке – 2,5 трлн почти. Вот такая работа будет проводиться. Будем работать над тем, чтобы бюджет у нас был все менее и менее дефицитным", – добавил премьер.

О том, сколько средств направили на выплату пособий и пенсий в Казахстане, читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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