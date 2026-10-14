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Общество

Новая разметка у ТРЦ Forum на Сейфуллина в Алматы: что изменится для водителей и пешеходов

Коммунальная служба, работники коммунальной службы, ремонтные работы, восстановительно-ремонтные работы, восстановительные работы , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В октябре 2026 года в Алматы появилась новая разметка на месте разрыва двойной сплошной на проспекте Сейфуллина, между Тимирязева и Сатпаева, напротив ТРЦ Forum. На это обратили внимание автомобилисты в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, житель Алматы на странице в Threads разместил фото и видео с места событий.

Смотреть в Threads

Издание Kolesa.kz прояснило ситуацию и объяснило, что новая разметка на этом месте – только начало проекта для будущего светофорного объекта с пешеходным переходом. Движение на данном участке планируют организовать так:

разметка, дорога, карта, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:32

Фото: kolesa.kz

Кроме того, рассматривается вопрос обустройства разрыва в двойной сплошной на Сейфуллина – Попова без установки светофора.

"Поворот налево при движении в северном направлении на разрыве, скорее всего, запретят. Разместят только разворот, установив соответствующие знаки", – отмечают специалисты.

Также стало известно, зачем на Сейфуллина, между Абая и Сатпаева, желтой сплошной была отделена полоса посередине:

"В ближайшее время на данном участке появится большой островок безопасности. Будьте внимательны!"

Несколько дней ранее, 12 октября, в акимате Алматы объясняли причину появления на Саина ограждений с надписью SkyTrain. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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